En el marco de su gira argentina, que incluyó las ciudades de La Plata y Rosario, la histórica banda uruguaya “La Tabaré”, dio el viernes 15 un concierto poderoso en un emblemático local porteño, a lleno total: "El lenguaje de la aldea es tanguero", nos dice Tabaré Cardozo, su letrista, cantante y fundador.

Al promediar las nueve de la noche, Niceto Club ya ardía en público y fervor de dos orillas. La expectativa era enorme. Más de mil personas los esperaban, y La Tabaré supo prender la mecha para que estallara la fiesta.

Empecemos por decir que lo que ocurrió el viernes pasado en Niceto Club, de Palermo, no fue cualquier tipo de concierto, sino que "el toque" (como se dice oportunamente en el país vecino) tuvo mucho de ritual.

Cabe completar, introductoriamente, que estamos hablando de la primera banda de rock uruguaya post dictadura –nacio casi a la par de los punk de Los Estómagos, extintos como banda en 1989– y hoy, por lejos, la más antigua de ese género en su país.

"Estoy convencido de que si el rock no es contracultural no es rock", suele decir Tabaré Cardozo, líder de la agrupación, cantor, mentor y fundador del grupo.

Con los primeros acordes de "Estoy bien" se desató la fiesta, arengada por icónicos versos: “Estoy bien, con mi paracaídas/ Estoy bien, sin querer, ni poder/ Estoy bien, por la acera de enfrente/ Estoy bien, sin saber dónde ir/ Estoy bien, sin seguir la corriente/ Estoy bien, cuando quiero morir/ Y si a vos no te gusta mi cara/ ¡No me importa, también estoy bien!"

Cardozo ha construido a lo largo de más de tres décadas y catorce discos, un verdadero mito vivo, similar al de Los Redonditos de Ricota, pero del otro lado del Plata.

En esta oportunidad, tras una breve aunque contundente apertura de los argentinos de Match5, que oficiaron de teloneros, La Tabaré hizo rugir su magia que es también arenga y, en el mejor sentido poético, también grito de guerra.

Precisamente, y para saber un poco más de él, de su nueva experiencia porteña (no es la primera, suele girar en Argentina con los suyos), de su impresión sobre el momento que vive socialmente la región, Télam conversó con Cardozo, tras la noche del viernes.

-Tabaré, dieron un show impresionante en Niceto y con un público nutridísimo que, desde luego, excede a la comunidad de seguidores uruguayos ¿Cómo explican tamaña convocatoria en Buenos Aires, así como la de La Plata y Rosario?

-No tengo una explicación cierta sino especulaciones. Supongo que el haber ido a Argentina desde el año 2000 con bastante asiduidad está dando sus frutos. Quizá también tenga que ver con que muchos uruguayos residentes ahí hayan mostrado nuestra música, o que las redes sociales (contra las que a veces tanto pataleo) hayan servido para hacer llegar lo que hacemos a oídos interesados en escuchar lo que escapa a las modas... Quiero pensar que lo poético de las letras y su carácter socio-político haya sido comprendido y llamado la atención, no sé... Sea cual sea la razón... bienvenidos sean a nuestros toques todos los que quieran conocer esta banda, que hace 37 años lucha contra viento y marea para seguir adelante haciendo rock con dignidad y búsqueda artística.

-En la sonoridad de tus letras y en el aspecto rítmico armónico de las canciones, La Tabaré despliega una impronta fuertemente tanguera ¿de dónde viene eso?

-Soy el que compone las canciones, pero de los arreglos musicales se encargan los instrumentistas de la banda que son muy buenos músicos. La Tabaré, sobre una base de power trío intenta desplegarse en todas sus aristas. Si bien el tango es la cortina musical de nuestras vidas, porque inevitablemente en el alma rioplatense está siempre muy presente, también transitamos por el folclore, algo de jazz, de murga, de candombe, etc. Personalmente, siempre me gustaron Piazzolla, Rodolfo Mederos y hasta el setentero grupo Alas. Y en cuanto a las letras, la intención es hablar de la aldea para como decía Tolstoi, describir el mundo. Y el lenguaje de la aldea es tanguero.

-Está claro en la lírica de la banda, lo social (“Ya no será del más fuerte, será de los que ofrecen el alma Ya no será en tu bolsillo… ya no será tu gobierno, ya no será”) ¿Dónde estamos parados, desde tu punto de vista, hoy en términos de justicia social en la región? ¿Sos optimista como en la letra que referimos o esta es un grito de guerra cultural que nos depara una lucha larga todavía?

-Trato de ser optimista. El optimismo va y viene según las noticias de cada día y todo hace pensar que el mundo no tiene cura. Sin embargo, como tengo hijos, no quiero ni puedo rendirme. En Uruguay hemos logrado muchos avances sociales en los últimos 15 años y aunque el gobierno actual esté dando ahora muchos pasos hacia atrás, sé que en algún momento se va a revertir otra vez la historia y la izquierda será mucho más izquierda y comprometida contra el capitalismo, de lo que fue en esos años en que estuvo en el poder y quizá así recuperaremos la esperanza y las ganas de vivir en comunidad con verdadera justicia social.

-Sergio Dawi -el histórico saxofonista que acompañó al Indio Solari- nos comentó que suele compartir jornadas musicales con La Tabaré. Sabemos, además, de tu relación con los Redondos y aflora en sus toques la evidente cercanía ética y estética. Para quienes no lo saben, ¿querrías contarnos cómo fue/es tu amistad con ellos, tus coincidencias y eventualmente diferencias respecto de esta mítica agrupación platense?

-Mi relación de amistad con Sergio y con Semilla Bucciarelli viene de hace casi 20 años. Compartimos muchas veces el escenario tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Obviamente siempre me gustaron mucho los Redondos, pero conocí al resto de ellos recién cuando fueron con La Kermesse Redonda a tocar a Montevideo y tuvieron la amabilidad de invitarme siempre a cantar. Pero mi cercanía es más con Sergio y Semilla con quienes además interactué en el espectáculo "Semidawi" que realizaban entre sus músicas y pinturas. Sin lugar a dudas la actitud ética de los Redondos fue intachable ya que hicieron muy bien tratando de mantenerse al margen de toda la peor "guaranguería" del rock. Pero el mega éxito que ellos lograron y todo lo que eso conlleva, hace imposible las comparaciones y ponernos en sus zapatos. Inevitablemente son referentes contraculturales como también los son Almendra (y sus tres derivados), Manal, La Pesada, Pappo, La Máquina y Serú de Charly, Sumo, etc...