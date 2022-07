Por Germán Rebottaro... Raúl Cardozo analizó el momento de Villa Dálmine y se mostró contento por el triunfo ante Chicago. “Me preocupa la reducción del plantel”, confesó.

En la previa del viaje a Mendoza para jugar este viernes ante Deportivo Maipú, el conjunto de Campana pudo trabajar a lo largo de la semana luego de lo que fue la gran victoria por 4-3 ante Nueva Chicago. Al momento de sacar conclusiones, Pacha Cardozo dialogó con Juego Limpio.

“Quedé muy contento por la entrega de los muchachos dentro de la cancha, aunque el único detalle con el que me fui preocupado fue porque no logramos sostener la ventaja al estar dos goles arriba en el marcador. No merecíamos el empate, sí los tres puntos, fue justa nuestra victoria”, comenzó el DT.

Además, indicó: “Íbamos 2-0, no nos pueden empatar. Contra Almagro nos convirtieron en la primera llegada, esta vez ante Chicago nos pasó lo mismo, significa que tengo que seguir trabajando el sector defensivo. No nos puede suceder, por eso hay que trabajarlo, necesito el 100% de cada jugador, no puedo conformarme con el 50 o 60 por ciento, los chicos entendieron eso”.

Por otro lado, el entrenador también hizo hincapié en el trabajo del plantel a lo largo de las fechas dirigidas. “El gran problema de Villa Dálmine es que no se trabajaba mucho la parte física, por eso lo que planifico es que ellos estén bien físicamente de acuerdo a lo que pretendo de mi equipo. Me preocupa la reducción del plantel, pero con lo que tengo vamos a estar bien, no voy a tener problemas este semestre. Una vez que finalice el torneo incorporaremos más gente, aunque mi idea es que se queden todos”, sostuvo.

Y agregó: “Esta situación la viví en Almirante Brown, lo único que hice fue cambiarles el chip a los jugadores y sentirlos más importantes porque son los actores principales. Nunca voy a mentirle a los jugadores, si veo a un jugador que está en un punto alto lo meto en la cancha”.

Este viernes, Villa Dálmine visitará a Maipú con la premisa de una nueva alegría. Al respecto, Cardozo manifestó: “Me la juego siempre, voy a tratar de ir a buscar el partido o al menos un empate. No voy a cambiar, quiero ganar en todas las canchas y en todos lados, no le tengo miedo a nadie”.