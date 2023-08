El crimen de Morena y el impacto en las PASO: ¿cómo puede repercutir el caso este domingo?

Por María Belén Robledo... El grave episodio de inseguridad en el conurbano dejó golpeada a toda la política. ¿Quién puede capitalizar el caso? ¿Bajará la participación en las PASO?.

El crimen de Morena Domínguez (11) en Lanús a manos de motochorros generó un golpe de llenó al corazón de la política. La suspensión de los actos de cierre de campaña de los espacios políticos en la Provincia dejó al descubierto que quienes fallaron fueron todos y hay dudas sobre el impacto del caso en las PASO de este domingo.

En una evaluación, expertos en comunicación política consultados por Infocielo coincidieron en que es la apatía política y la resignación en la participación electoral, por lo que la merma en el nivel de concurrencia a las urnas este domingo, no sería una sorpresa.

"El primer afectado fue Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni, quienes capitalizan los votos de Massa, por lo que se podría perder algun punto; pero también hay un segundo grupo afectado que es el tándem Bullrich-Grindetti, en la marcha la gente le reclamaba a todos", planteó a Infocielo Matías de Urraza, de la consultora Origen.

En esa misma línea, sostuvo que pese a la lejanía con el caso, hay un tercer afectado y es Horacio Rodríguez Larreta porque esperaba, con su acto suspendido en La Plata, mostrar el músculo político con la concentración del 75 por ciento de los referentes de Juntos por el Cambio juntos. "En un campaña tan metódica como la suya, este final era muy importante", planteó de Urraza.

Para Carlos Germano, experto en consultoría política, el impacto de este caso que conmocionó al país es "difícil de medir" porque, fundamentalmente en el conurbano, "el tema de la inseguridad está siempre presente y convive sobre todo en familias con chicos preadolescentes, que es donde hay un grado de miedo y temor mayor porque empiezan a dar sus pasos independientes".

"Ese tipo se situaciones, el bonaerense ya lo tiene internalizado en la vida y la mesa familiar. Desde el punto de vista electoral, diría que no va a sumar o restar. El conurbano convive con eso y sabe que no se generaron políticas para enfrentarlo. En la política, cada uno trató de evitar al máximo sus responsabilidades, por eso hubo una línea común de suspender sus actos", postuló Germano.

La baja participación, una predicción que preocupa a todos

Como señaló este medio, el bajo nivel de concurrencia a las urnas que se registró en otras provincias es una de las mayores preocupaciones del Gobierno, pero también de la oposición. Por eso, todos en sus intervenciones pidieron a la ciudadanía acercarse a las escuelas el domingo.

"Es posible que la gente baje el nivel de participación. En 2021, en la PASO de la Provincia estaba en un 72% de participación, un nivel bajo, era de prever que este domingo tuviésemos un nivel parecido, pero puede ser que sea mas cercano al 70%", planteó de Urraza.

En la misma línea, Carlos Germano fue contundente al subrayar que "lo más grave que enfrentamos en esta elección es la resignación" ya que "la sociedad está pensando que nada cambia y que todo es lo mismo, los cambios no se producen, la dirigencia está muy alejada y se ve por qué uno de los protagonistas centrales no son los candidatos, sino la posibilidad de la no concurrencia".

Según plantearon, lo qu dejó el análisis de las elecciones provinciales que comenzaron en marzo es que hay un 35 por ciento de la sociedad que no va a votar y un 5 por ciento que lo hace en blanco, lo que deja un altísimo número de personas que no toman partido por uno u otro espacio.

"Si lo planteamos como un cisne negro que pueda cambiar la elección, diría que no. Forma parte de la vida del bonaerense; no veo hoy que esto pueda ser capitalizado por alguien; está demasiado instalado, la gente sabe que a las 18 ya no puede salir y que pasó en Lanús como hace un par de meses pasó en La Matanza y debe estar pasando en tantos otros y no nos enteramos", cerró Germano.