Marcelo Matzkin: “mi prioridad es ser un intendente comprometido con la seguridad del vecino”

“Fui una víctima de la inseguridad, me entraron a mi casa y le apuntaron a mi esposa cuando ella estaba embarazada, ese día del 2013 decidí involucrarme y empezar desde abajo, por eso mi prioridad como intendente será la inseguridad”.

Así empezó Marcelo Matzkin su último día de campaña, donde canceló su rueda de prensa programada en sintonía con todas las campañas nacionales por el asesinato de la niña Morena.

Matzkin sólo realizó una recorrida por los distintos puestos donde reparten su boleta para “agradecerle a los vecinos que se sumaron a esta alternativa, para que haya un nuevo encuentro entre los zarateños que priorice la ciudad antes que las peleas entre políticos” explicó el precandidato a intendente de JUNTOS.

“Cuando hablo con los vecinos, y están aterrorizados por la inseguridad los entiendo, porque yo también fui víctima, mi familia fue víctima, y quiero que esa sea la prioridad de mi gobierno, la seguridad. Porque con seguridad vamos a vivir con más libertad, vamos a tener más negocios abiertos hasta más tarde, vamos a poder ofrecer un lugar propicio para que vengan inversiones. Nadie quiere invertir en un lugar inseguro, y nadie quiere vivir tampoco así, sin que nadie se haga cargo de la seguridad” contó Marcelo Matzkin al ser consultado sobre cuál va a ser la prioridad de gobierno.

Tras más de un mes de campaña; el candidato de JUNTOS reflexionó que “el vecino ya no se come que llega la época de elecciones y el Municipio quiere hacer todo lo que no hizo en cuatro años en poco tiempo, el vecino quiere soluciones a los problemas que tiene, y quiere un intendente que sea un vecino también, que camine la calle y que esté con la gente”.

En otro sentido también se refirió al estado de las calles y las veredas, “es falta de gestión lo que vemos a diario en cualquier barrio, es signo de que está agotada y sin rumbo la administración de Cáffaro, sino no se explica cómo han quedado 2.500 millones de pesos sin usar en el 2.022. El plan de bacheo integral, el avance con buen pavimento y los servicios básicos en los barrios son algo en lo que hay que tener gestión permanente” dijo Matzkin, quien además enfatizó que “además de priorizar la reconstrucción de la red de agua potable, sobre todo haciendo las gestiones necesarias en La Plata y Buenos Aires, porque en estos años se ejecutaron créditos de la Corporación Andina de Fomento para los sistemas de agua potable y Zárate estuvo ausente de los listados por falta de gestión para ser incluidas en los mismos”.

“Mis posiciones en estos años son conocidas por los vecinos porque estuve con ellos, me paré enfrente del aumento ilegal de tasas en el 2.022 y logramos revertirlo, hoy en la justicia está la medida cautelar que metí contra el estacionamiento medido y esperamos que se expida, acompañé las marchas contra la inseguridad y fuimos los que pusimos en conocimiento que Cáffaro no le da combustible a la policía, y así con varias cosas, pero también generamos muchísimas propuestas que algunas fueron ordenanzas vetadas como la de los corredores escolares seguros, la de transparencia municipal que la gestión no la aplica o la derogación de las sobre tasas que les cobran a los comercios que ni siquiera fue aprobada porque tanto el ‘caffarismo’ como el PJ se opusieron sistemáticamente” enfatizó Matzkin, haciendo alusión a que “ahora se pelean por poder, pero en el Concejo Deliberante, en la mayoría de las veces votaron unidos”.

Para finalizar, al ser consultado de por qué lo deberían votar a él, Matzkin afirmó que “mi propuesta es votar a un vecino que vive en Zárate, que lleva a sus hijos a la escuela, que hace las compras como cualquier otro, que va a su club a recrearse, que en estos años como concejal no dejé de ser vecino y que tengo un plan para salir de esta situación en la que hoy está el distrito. Los invito a acompañarme este domingo con el voto para que sea el primer paso para una nueva etapa en nuestro Zárate”.