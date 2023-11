IOMA no descartó terminar el convenio con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA)

El presidente del IOMA, Homero Giles llegó a Olavarría para inaugurar un policonsultorio del IOMA que fue solicitado por UDOCBA. En ese contexto no descartó terminar el convenio de la obra social con FEMEBA debido a la negativa de esta entidad de llevar adelante acciones concretas por los cobros indebidos que afectan a los afiliados.

Según publicó el portal Enlineanoticias, Homero Giles aseguró “con FEMEBA no veo solución. Durante los 4 años que estoy en el IOMA y tengo diálogo constante, ellos niegan la problemática del cobro indebido. Tenemos auditorias que muestran y evidencian que un 80% de cobro indebido en el territorio de FEMEBA. Hablamos de 8 mil médicos en la provincia y hay distritos en que solo hay médicos de FEMEBA. Ahora vemos notas en las que aumentan de manera unilateral el copago y es cobro indebido porque no existe decisión unilateral. Es un convenio de dos partes”.

En esta línea, el presidente del IOMA calificó como un “un problema” la relación con FEMEBA dado que “niega esa situación y promueve el cobro indebido. Si es un intermediario que no aporta a la solución y genera un problema es un intermediario que debemos recalcular y ver si continuamos o no. FEMEBA no son los médicos, es una federación que nuclea círculos médicos”.

En este punto, Homero Giles dijo “si con FEMEBA no podemos solucionar el problema tendremos que hablar con los círculos médicos. Lo círculos médicos no reciben el total del recurso que envía IOMA. Hay mucho recurso que se queda en FEMEBA y no es vertido a los honorarios de los médicos. Lo vimos con una nota de FEMEBA diciendo que cuando nosotros pagábamos 5 mil pesos ellos le pagaban 1 mil pesos a los médicos”.

Homero Giles fue categórico “IOMA tiene que resolver el problema a los afiliados no a FEMEBA. FEMEBA nos ha generado muchos problemas porque no distribuye el recurso a los médicos como actualmente funciona en La Plata, donde no hay una intermediación con finalidad de rentabilidad y hay más médicos trabajando. Todo el recurso le llega a los médicos”.