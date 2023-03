Gerardo Morales fue el único orador de su acto de lanzamiento como pre candidato a Presidente.

El titular de la UCR nacional, y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales oficializó este miércoles su pre candidatura a Presidente, dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Con un acto en el Teatro Gran Rex, de la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo Morales buscó posicionarse en la interna opositora con un llamado a recuperar "las banderas" del radicalismo: "tanto Estado como sea necesario", expresó.

Bajo el lema "¿Qué pasaría si diéramos vuelta la Argentina?", fue el único orador del evento, al que asistieron sus correligionarios Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Martín Tetaz y Mario Negri, entre las figuras más relevantes de un teatro colmado.

A su vez, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió visitó a Morales en el teatro porteño antes del acto, y dijo que su candidatura "es indispensable la preservación de la identidad de Juntos por el Cambio para evitar ambos extremos”.

Mientras que no fue de la partida el diputado Facundo Manes, quien hoy volvió a ratificar que también peleará por la presidencia y no será candidato a gobernador, como se especuló luego de sus reuniones con el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

El acto comenzó pasadas las 19 hs con una serie de spots cinematógraficos valorando la gestión de Morales como gobernador de Jujuy, en los que el propio mandatario se refirió a la detención de la dirigente social Milagros Sala, con un significante vacío: "quien está presa es la corrupción", afirmó.

En un discurso de poco más de media hora, Gerardo Morales disparó además contra el Gobierno nacional, el liderazgo del presidente Alberto Fernández y la centralidad política de la vicepresidenta Cristina Krichner.

"Ayer nos golpeamos con un dato duro: 6,6% de inflación. La caída tiene que parar. Nos están dejando un país patas para arriba", dijo el jujeño, y añadió: "tenemos un país patas para arriba cuando hay un Estado paralelo que corta rutas y que es financiado por el Gobierno nacional."

Al respecto de Alberto Fernández, espetó: "Tenemos al peor presidente de la historia argentina, sin liderazgo, sin conducir los destinos del país (...) Los valores están patas para arriba cuando la agenda del Gobierno es la impunidad, cuando el Presidente va a visitar a Milagro Sala, el exponente más grande del sistema de corrupción como fue Lázaro Báez".

En esa línea, Gerardo Morales indicó que "el desafío más importante es no solo cambiar el Gobierno sino ponerle fin a un ciclo", y manifestó: "Es hora de que Cristina se vaya a su casa: dejá de intervenir en la política y andá a tu casa. Que nos dejen dar vuelta el país y poner el orden en la República Argentina."

El proyecto de Morales

Sin dar detalles de un programa, Gerardo Morales lanzó las consignas de lo que sería su gestión de gobierno y dijo que "nuestros economistas, que ya tienen un programa macroeconómico, con programa monetario, financiero, las medidas en términos de gasto público".

"Al lado de reestablecer el orden de las cuentas públicas, tenemos que animarnos a transformar la estructura productiva como no la ha hecho ningún Gobierno. También tenemos política de tipo de cambio para achicar la brecha y poner en marcha un modelo agroexportador", anunció.

Además, apeló a dictar nuevas leyes laborales y tributarias para ordenar "ese 40% de trabajo informal"; llamó a "rediscutir el sistema educativo"; y a tener firmeza en "el combate contra la inseguridad y el narcotráfico".

"Apenas me haga cargo de la Presidencia, lo primero que voy a hacer es atender la cuestión de Rosario. Es una mancha que se va a extender en la Argentina. Voy a perseguir a los delincuentes y a las mafias. Le dijimos al Presidente, convoque al Consejo de Seguridad Interior y están echándose la culpa gobierno nacional y provincial", aseguró.

"Estoy acá porque quiero ser presidente de los argentinos, y me animo porque tengo un gran partdo que es la UCR; por eso me animo para dar las batallas que hay que dar y porque no les tengo miedo, lo hice en Jujuy, reestablecí el orden, convertí una provincia inviable en una provincia viable. Adelante radicales, vamos a transformar", cerró.