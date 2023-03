Luego que el funcionario municipal reclamara que la Nación realice polideportivos y playones en la Ciudad, el Concejal del Frente de Todos, Emmanuel Vera, aseguró que el Municipio no gestiona y decide utilizar los recursos en obras de menor prioridad, como construir la nueva sede del Concejo Deliberante. “Le pedimos al Intendente que, en lugar de responsabilizar a otros por la falta de infraestructura, ponga a sus funcionarios a trabajar”.

Días pasados, el Director de Deportes Municipal, Matías Lugo, criticó la visita de Alejo Sarna a la localidad de Tigre, donde recorrió distintos polideportivos (dicha ciudad cuenta con 18) buscando desarrollar un proyecto similar a nivel local con el objetivo de garantizar la accesibilidad deportiva y apostar al deporte social.

Emmanuel Vera, un conocido vecino vinculado al deporte en la Ciudad (fue dirigente y jugador del Otamendi FC), actualmente Concejal del Frente de Todos, respondió a los cuestionamientos y pidió mayor compromiso por parte del Municipio con el deporte campanense y los vecinos y vecinas que lo practican.

“La buena noticia es que nos enteramos que la Ciudad tiene Director de Deportes, aunque la política deportiva es inexistente. Este funcionario (por Lugo) es otro de los tantos que nadie conoce en Campana, y que solo asoman la cabeza para criticar y desacreditar en línea con la campaña electoral que el oficialismo ya comenzó, y con nuestros recursos. Le pedimos al Intendente que, en lugar de responsabilizar a otros por la falta de infraestructura, ponga a sus funcionarios a trabajar y se dedique él a gestionar” afirmó vera.

El joven edil, además, se preguntó: “Si todo lo que hace falta en Campana lo tiene que hacer la Provincia… me pregunto, ¿Qué hace el Municipio con todos los recursos que el Gobierno nacional le envía?. Se disponen millones de pesos en obras estéticas o que no son prioritarias, como la construcción de la nueva sede del Honorable Concejo Deliberante , en lugar de generar espacios para la práctica deportiva, que son tan necesarios para la comunidad, en especial para quienes no tienen acceso a un club por no poder pagar la cuota”.

Para Vera, “es un tema de prioridades. La Ciudad necesita espacios para el deporte social, recreativo y de alto rendimiento. Pero para esta gestión es más importante hacer plazas sobre plazas que ya estaban en buen estado. El Intendente puede pagar tranquilamente para practicar el deporte que le gusta, como lo es el automovilismo. Incluso compite en dos categorías al mismo tiempo, pese a los costos que representa esto. Le pedimos que sea equitativo con el resto de los deportistas, y los ponga en un lugar de mayor relevancia otorgándole los recursos que corresponden” finalizó.