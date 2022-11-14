Este domingo, desde la 8 y hasta las 18, se votó en los 31 distritos donde se anotaron más de una lista en busca de renovar autoridades. En Zárate y Campana hubo unidad.
Este domingo desde las 8 el partido radical eligió, además de las autoridades del Comité central, el partido delegados al Comité Nacional, 369 delegados titulares a la Convención Provincial y recambiará la mesa de conducción en los 135 distritos bonaerenses.
Así, la mesa quedará integrada con la Presidencia y Vice para el abadismo (que también manejará la Tesorería con Nazarena Mesías), mientras que la Secretaría General irá a manos de Posse, con la conducción del diputado provincial Walter Carusso.
En el caso de los delegados para el Comité Nacional serán dos para Adelante Buenos Aires y dos para Protagonismo Radical, mientras que el reparto de vocales fue 10 para el oficialismo, y cinco para cada uno de los partidos opositores, con nombres que aún deben definirse.
En este marco, también se creó la figura del Vicepresidente I del Comité Provincia, que quedará en manos de Mariano Mugnolo, hasta hoy secretario General del partido.
Sin embargo, no todo pudo ser consensuado. Ante la Junta Electoral, un total de 31 distritos presentaron más de una lista para competir en noviembre.
COMO QUEDARON LAS PRESIDENCIAS DE LOS COMITÉ DE LA UCR
SECCIÓN PRIMERA
1 - PRIMERA - CAMPANA - UNIDAD - KARINA SALA - ADELANTE
1 - PRIMERA - ESCOBAR - UNIDAD - MIGUEL BENITEZ - POSSE
1 - PRIMERA - GRAL. LAS HERAS - UNIDAD - CELIA CARLINNI - ADELANTE
1 - PRIMERA GRAL. RODRIGUEZ - INTERNA - SANTIAGO NINO - ADELANTE
1 - PRIMERA GRAL. SAN MARTIN - UNIDAD - MARCELA MANCINI - POSSE
1 - PRIMERA HURLINGHAM - INTERNA - EDGARDO ARANCON - POSSE
1 - PRIMERA ITUZAINGO - LISTA UNICA -PABLO BRIZUELA - ADELANTE
1 - PRIMERA JOSÉ C. PAZ - UNIDAD - JULIO RODRIGUEZ - ADELANTE
1 - PRIMERA LUJAN - UNIDAD - EZEQUIEL PEREZ NAVEIRO - ADELANTE
1 - PRIMERA MALVINAS ARGENTINAS - UNIDAD - KARINA MARQUEZ- POSSE
1 - PRIMERA MARCOS PAZ - LISTA UNICA - MARCOS GAGLIARDI - ADELANTE
1 - PRIMERA MERCEDES LISTA UNICA KARINA LAREGINA ADELANTE
1 - PRIMERA MERLO UNIDAD FEDERICO DE ARMA POSSE
1 - PRIMERA MORENO LISTA UNICA RICARDO GOMEZ ADELANTE
1 - PRIMERA MORON UNIDAD SILVIA SAMPARISI ADELANTE
1 - PRIMERA NAVARRO INTERNA NELSON MORRA ADELANTE
1 -PRIMERA PILAR INTERNA CLAUDIA ZAKHEM ADELANTE
1 - PRIMERA SAN FERNANDO UNIDAD CLAUDIO ALFONSIN ADELANTE
1 - PRIMERA SAN ISIDRO LISTA UNICA HECTOR PRESSEL POSSE
1 - PRIMERA SAN MIGUEL UNIDAD PATRICIA LEDESMA ADELANTE
1 - PRIMERA SUIPACHA LISTA UNICA NESTOR TABORDA ADELANTE
1 - PRIMERA TIGRE UNIDAD FRANCISCO "PUPI" BLEFARI POSSE
1 - PRIMERA TRES DE FEBRERO UNIDAD MARCELO BELLO ADELANTE
1 - PRIMERA VICENTE LOPEZ LISTA UNICA GUSTAVO DE MARTINO POSSE
SECCION SEGUNDA
2 - SEGUNDA ARRECIFES UNIDAD SERGIO ALDAZABAL ADELANTE
2 - SEGUNDA BARADERO UNIDAD GABRIEL DESCALZO EVOLUCION
2 - SEGUNDA CAPITAN SARMIENTO UNIDAD DANIEL SORIA ADELANTE
2 - SEGUNDA CARMEN DE ARECO UNIDAD LAUREANO "MONCHO" NOUTARY ADELANTE
2 - SEGUNDA COLON UNIDAD JORGE SIMONELLA ADELANTE
2 -SEGUNDA EXALTACION DE LA CRUZ- INTERNA- IVAN GAMBRA-ADELANTE
2 - SEGUNDA PERGAMINO INTERNA AGOSTINA BONARDI EVOLUCION
2 -SEGUNDA RAMALLO UNIDAD DIEGO DIAZ ADELANTE
2 - SEGUNDA ROJAS UNIDAD MARIO RAPOSO ADELANTE
2 - SEGUNDA SALTO UNIDAD ESTEBAN DORDONI ADELANTE
2 - SEGUNDA SAN ANDRES DE GILES-UNIDAD- HECTOR BALLESTER EVOLUCION
2 - SEGUNDA SAN ANTONIO DE ARECO-UNIDAD-VASCO JORDAN- ADELANTE
2 - SEGUNDA SAN NICOLAS UNIDAD JULIO CHARRE ADELANTE
2 -SEGUNDA SAN PEDRO INTERNA LUCAS PISANI ADELANTE
2 - SEGUNDA ZARATE UNIDAD LEONARDO VANDENBOSH ADELANTE
SECCION TERCERA
3 - TERCERA ALMIRANTE BROWN-INTERNA- MARIELA CIGNALE- ADELANTE
3 - TERCERA AVELLANEDA UNIDAD MARTIN RUIZ DESA ADELANTE
3 - TERCERA BERAZATEGUI INTERNA JORGE NADAFF ADELANTE
3 - TERCERA BERISSO INTERNA PATRICIO ESTEBAN YALET ADELANTE
3 - TERCERA BRANDSEN UNIDAD JORGE DAGUERRE ADELANTE
3 - TERCERA CAÑUELAS UNIDAD POLO PEREZ ARMANI ADELANTE
3 - TERCERA ENSENADA UNIDAD FERNANDO SEGHINI ADELANTE
3 - TERCERA ESTEBAN ECHEVERRIA -UNIDAD- ALICIA CHACON -EVOLUCION
3 - TERCERA EZEIZA UNIDAD NICOLAS DANESE EVOLUCION
3 - TERCERA FLORENCIO VARELA INTERNA RAMIRO ALBORNOZ EVOLUCION
3 - TERCERA LA MATANZA INTERNA CARLOS BARBUR EVOLUCION
3 - TERCERA LANUS UNIDAD MARIO LEDESMA ADELANTE
3 - TERCERA LOBOS INTERNA LUCAS BRUNO EVOLUCION
3 - TERCERA LOMAS DE ZAMORA INTERNA ALEJANDRO TROTTA EVOLUCION
3 - TERCERA MAGDALENA INTERNA MIGUEL RICHERO ADELANTE
3 - TERCERA PRESIDENTE PERON INTERNA GRACIELA GASTAÑAGA ADELANTE
3 - TERCERA PUNTA INDIO INTERNA LAURA PERUGORRIA ADELANTE
3 - TERCERA QUILMES UNIDAD DIEGO SILVA GALLI EVOLUCION
3 - TERCERA SAN VICENTE UNIDAD GRACIELA BISCALDI ADELANTE
SECCION CUARTA
4 - CUARTA ALBERTI UNIDAD MARTIN VACAREZZA ADELANTE
4 - CUARTA BRAGADO UNIDAD EUGENIA GIL ADELANTE
4 - CUARTA CARLOS CASARES UNIDAD GERMAN MALLOFRE EVOLUCION
4 - CUARTA CARLOS TEJEDOR UNIDAD JUAN GONDRA EVOLUCION
4 - CUARTA CHACABUCO UNIDAD LISANDRO HERERRA ADELANTE
4 - CUARTA CHIVILCOY INTERNA LOURDES ZACCARDI EVOLUCION
4 - CUARTA FLORENTINO AMEGHINO-UNIDAD- SERGIO GARCIA- ADELANTE
4 - CUARTA GENERAL ARENALES UNIDAD SILVANA GEADA ADELANTE
4 - CUARTA GENERAL PINTO UNIDAD EMIR ASOREY EVOLUCION
4 - CUARTA GENERAL VIAMONTE INTERNA JOSE ANDRES TELLERIA POSSE
4 - CUARTA GENERAL VILLEGAS UNIDAD VANINA BERGERO -ADELANTE
4 - CUARTA HIPOLITO YRIGOYEN- UNIDAD- RUBEN RODRIGUEZ - ADELANTE
4 - CUARTA JUNIN UNIDAD CARLOS MANSUR ADELANTE
4 - CUARTA LEANDRO N. ALEM UNIDAD MARISA MORANDO ADELANTE
4 - CUARTA LINCOLN UNIDAD EDUARDO MAFFIA ADELANTE
4 - CUARTA NUEVE DE JULIO UNIDAD DIEGO SPINETTA EVOLUCION
4 - CUARTA PEHUAJO UNIDAD MARIA MARTA CHIMA ADELANTE
4 - CUARTA RIVADAVIA UNIDAD ROBERTA RICCI ADELANTE
4 - CUARTA TRENQUE LAUQUEN UNIDAD GABRIELA AIMAR ADELANTE
SECCION QUINTA
5 - QUINTA AYACUCHO UNIDAD FEDERICO CAMILATTI ADELANTE
5 - QUINTA BALCARCE UNIDAD RICARDO STOPPANI ADELANTE
5 - QUINTA CASTELLI UNIDAD ANDRES MARTINEZ ADELANTE
5 - QUINTA CHASCOMUS INTERNA LORENZA MARQUEZ ADELANTE
5 - QUINTA DOLORES UNIDAD LUIS QUINTANA ADELANTE
5 - QUINTA GRAL. ALVARADO UNIDAD FABIAN BARBERINI ADELANTE
5 - QUINTA GRAL. BELGRANO- UNIDAD- NATALIA BERGARECHE- ADELANTE
5 - QUINTA GRAL. GUIDO UNIDAD EDUARDO ORACION EVOLUCION
5 - QUINTA GRAL. LAVALLE UNIDAD NAHUEL GUARDIA ADELANTE
5 - QUINTA GRAL. MADARIAGA UNIDAD JORGE BOTTO ADELANTE
5 - QUINTA GRAL. PAZ INTERNA GUSTAVO MAGNANI ADELANTE
5 - QUINTA GRAL. PUEYRREDON INTERNA DANIEL NUÑEZ ADELANTE
5 - QUINTA LA COSTA UNIDAD LEANDRO PASSARELI ADELANTE
5 - QUINTA LAS FLORES UNIDAD LUCIANA PLINI ADELANTE
5 - QUINTA LEZAMA UNIDAD HERNAN ALLEN ADELANTE
5 - QUINTA LOBERIA UNIDAD LEANDRO STORTI ADELANTE
5 - QUINTA MAIPU LISTA UNICA MARINA GOLE POSSE
5 - QUINTA MAR CHIQUITA UNIDAD ALEJANDRA GARCIA ADELANTE
5 - QUINTA MONTE UNIDAD MATIAS BALSAMELO ADELANTE
5 - QUINTA NECOCHEA INTERNA CAROLA BERTOLDI ADELANTE
5 - QUINTA PILA UNIDAD ALFREDO MARTIN ADELANTE
5 - QUINTA PINAMAR UNIDAD MANUEL UGARTEMENDIA ADELANTE
5 - QUINTA RAUCH UNIDAD DANIEL ARGUELLO ADELANTE
5 - QUINTA SAN CAYETANO INTERNA MARTIN HAURI ADELANTE
5 - QUINTA TANDIL UNIDAD MATILDE VIDE ADELANTE
5 - QUINTA TORDILLO UNIDAD HORACIO GARAY ADELANTE
5 - QUINTA VILLA GESELL INTERNA LUIS HERRERA POSSE
SECCION SEXTA
6 - SEXTA ADOLFO ALSINA UNIDAD JAVIER ANDRES ADELANTE
6 - SEXTA ADOLFO G. CHAVES UNIDAD MARCOS YANICARI ADELANTE
6 - SEXTA BAHIA BLANCA INTERNA PABLO DAGUERRE ADELANTE
6 - SEXTA BENITO JUAREZ UNIDAD GERMAN LAFONT EVOLUCION
6 - SEXTA CORONEL DORREGO-UNIDAD - CASIANO GUTIERREZ - ADELANTE
6 - SEXTA CORONEL PRINGLES UNIDAD JOSE MARIA MARTEL POSSE
6 - SEXTA CORONEL ROSALES UNIDAD LILIANA TABOADA ADELANTE
6 - SEXTA CORONEL SUAREZ UNIDAD CAROLINA CERRI ADELANTE
6 - SEXTA DAIREAUX UNIDAD PATRICIA LEIVA EVOLUCION
6 - SEXTA GUAMINI UNIDAD JUAN CRUZ RODRIGUEZ ADELANTE
6 - SEXTA GRAL. LAMADRID UNIDAD KARINA ZARATE ADELANTE
6 - SEXTA LAPRIDA UNIDAD MARIA ALCIRA BALIÑO ADELANTE
6 - SEXTA MONTE HERMOSO UNIDAD VICTORIA ROSS ADELANTE
6 - SEXTA PATAGONES UNIDAD LEANDRO MERLO EZCURRA ADELANTE
6 - SEXTA PELLEGRINI UNIDAD BRUNO LA MENZA ADELANTE
6 - SEXTA PUAN UNIDAD LUCAS DELGADO EVOLUCION
6 - SEXTA SAAVEDRA UNIDAD YAMIL SEVENANZ ADELANTE
6 - SEXTA SALLIQUELO UNIDAD MARCELO PANOZZO ADELANTE
6 - SEXTA TRES ARROYOS INTERNA DAIANA DE GRAZIA ADELANTE
6 - SEXTA TRES LOMAS UNIDAD JUAN JOSE GELABERT ADELANTE
6 - SEXTA TORNQUIST UNIDAD MANUEL CASTRO ADELANTE
6 - SEXTA VILLARINO UNIDAD GUILLERMO KELLER ADELANTE
SECCION SEPTIMA
7 - SEPTIMA AZUL INTERNA LUCIANO GIACHETTI EVOLUCION
7 - SEPTIMA BOLIVAR INTERNA SERGIO CROCCE EVOLUCION
7 - SEPTIMA GENERAL ALVEAR UNIDAD JULIO MARTIN ADELANTE
7 - SEPTIMA OLAVARRIA INTERNA BELEN VERGEL EVOLUCION
7 - SEPTIMA ROQUE PEREZ UNIDAD LUCIANA MANGAS ADELANTE
7 - SEPTIMA SALADILLO UNIDAD NOELIA CATULLO ADELANTE
7 -SEPTIMA TAPALQUE UNIDAD MARCELA VASQUEZ ADELANTE
7 - SEPTIMA VEINTICINCO DE MAYO UNIDAD MARCELO LANDABURU ADELANTE
SECCION OCTAVA
8 - OCTAVA LA PLATA INTERNA PABLO NICOLETTI EVOLUCION