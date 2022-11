Durante el pasado sábado en el Salón de Eventos de la Institución, se llevó a cabo el “Torneo 94° Aniversario” y Torneo Abierto “Salvador Calí”, conmemorativo a un nuevo Aniversario del Club Náutico Zárate y contando con una gran cantidad de ajedrecistas y familiares presentes, que le dieron un inmejorable marco de público a la competencia.

El certamen se jugó por sistema suizo a 6 rondas, quedando en primer lugar de la Categoría Libre Carlos David Gómez También fueron ganadores de su Categoría Rugolotto Di Castelnuevo (Sub 8), Bautista Córdoba (Sub 10), Pilar Kratzer (Sub 12), Mateo Quinteros (Sub 14) y Lautaro Méndez (Sub 16).

Compartimos a continuación las posiciones finales:

Sub 8: 1°) Rugolotto Di Castelnuevo (5pts), 2°) Helena Ortiz Quiroga (5pts), 3°) Lorenzo Mengucci (4pts), 4°) Ramiro Rodríguez (3,5pts) y 5°) Martín Aguirre (3pts). En total hubo 11 participantes.

Sub 10: 1°) Bautista Córdoba (5,5pts), 2°) Isabella Quiroga Ortiz (5pts), 2°) Lisandro Suárez (4pts), 4°) Renzo Franco (4pts) y 5°) Mía Morena Álvarez (4pts). En total hubo 21 participantes.

Sub 12: 1°) Pilar Kratzer (5pts), 2°) Joaquín Rivas (5pts), 3°) Ezequiel Pannunzio (4,5pts), 4°) Pedro Pou (4,5pts) y 5°) Bautista Freites (4,5pts). En total hubo 17 participantes.

Sub 14: 1°) Mateo Quinteros (6pts), 2°) Micaela Montiel (5pts), 3°) Felipe Mesiano (4,5pts), 4°) Martín Reyes (4pts) y 5°) Eugenio Anigstein (4pts). En total hubo 23 participantes.

Sub 16: 1°) Lautaro Méndez (5,5pts), 2°) Martín Ayala Cano (5,5pts), 3°) Pablo Fernández (4pts), 4°) Gabriel Dellusti (4pts) y 5°) Agustín Aguirre (4pts). En total hubo 16 participantes.

Abierto Salvador Calí: 1°) Hernán Miranda (5pts), 2°) Enzo Ferrara (5pts), 3°) Gustavo Medina (5pts), 4°) Juan Cruz Amodio (4,5pts) y 5°) Joaquín Oharriz (4,5pts). En total hubo 50 participantes.

Ganador Torneo Abierto Salvador Cali 2022: Hernán Miranda (Zárate).

Mejor Juvenil: Joaquín Oharriz (Lobos).

Mejor Senior: Víctor Della Vedova (General Rodríguez).

Mejor Socio Club Náutico Zárate: Tobías González (Zárate).

Mejor Femenina: Lucía Rossi (Campana).

Estos fueron los campeones año por año del certamen: Laureano Rissotti (2007), Diego Campagnoni (2008), Federico Ciurlanti (2009), Lucas Moreda (2010), Alejandro Scarzello (2011), Lucas Moreda (2012), Lucas Moreda (2013), Noé Sotelo (2014), Lucas Moreda (2015), Enrique Contessotto (2016), Enrique Contessotto (2017), Alejandro Scarzello (2018), Carlos David Gómez (2019), No se disputó (2020), Claudio Perino (2021) y Hernán Miranda (2022).

Esta importante competencia alusiva a un nuevo Aniversario de nuestra Institución fue organizada por el Profesor Fernando Romano, a cargo de la Escuela Salvador Calí del Club Náutico Zárate y dirigida por los árbitros Edgardo Cabaña, Gonzalo Saldaño, María Mussano, Enrique Contessotto, Margarita Godoy y Jorge Trobec, a quienes agradecemos por su permanente colaboración. También resaltamos la presencia de Gustavo Medina y todas las personas que colaboraron para que la competencia se pueda llevar a cabo.

Los Miembros de Comisión Directiva que estuvieron en la entrega de premios fueron el Sr. Vicepresidente Santiago Perazzolo y el Vocal Sr. Carlos Cladera, junto al Jefe de Deportes Sr. Bernardo Sayago.

Agradecemos a todos los que se hicieron presentes en las diferentes competencias que la actividad de ajedrez llevó a cabo durante el presente año. ¡Hasta el año que viene!