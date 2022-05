El diputado nacional Florencio Randazzo se refirió al fracaso de la Ley de Alquileres vigente y sostuvo “debemos ir a una Ley que permita incrementar la oferta, que es un grave problema de la Argentina y está sumamente vinculado a los altos niveles inflacionarios”. Seguidamente añadió: “Yo tengo una idea diferente a la del oficialismo”.

En ese sentido, Randazzo detalló: “Las viviendas declaradas que estén en alquiler, deberían estar desgrabadas respecto de los bienes personales” y agregó: “De esta manera, podríamos aumentar la oferta actual de 200 mil viviendas declaradas, cuando en realidad hay 4 millones, y reducir los costos que hoy tiene una vivienda para un trabajador”.

Respecto al debate de la ley en comisión, el integrante del Interbloque Federal, subrayó: “Es una lástima que no haya consenso, está en discusión el término de contrato, cuál es el índice de actualización y si el ajuste es trimestral o semestral” y enfatizó: “El problema principal sigue siendo la inflación, debemos resolverla como la resolvió el mundo entero”.

En el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, el legislador remarcó también la necesidad de “modernizar el sistema electoral” y declaró: “El mundo entero vota con boleta única, incluso provincias de nuestro país”. Además, se refirió al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y expresó: “Nosotros somos respetuosos del fallo de la justicia que ha sido claro”.

Para cerrar, Randazzo aseguró que, desde el Interbloque Federal, creen que “todas las propuestas son atendibles” y profundizó: “Yo no creo en las categorías ideológicas, no participo de eso, no importa si es Cambiemos o el Gobierno, lo que importa es traer soluciones concretas a los problemas de la Argentina”.