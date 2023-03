Por Sergio Di Pino... El abogado Fernando Burlando puso primera en su campaña rumbo a la gobernación. Gira por el interior, agenda "low cost", medios y la seguridad en primer plano.

Fernando Burlando dio inicio a la campaña con la que busca instalarse como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones 2023. A los anuncios mediáticos y algunas actividades esporádicas, el popular abogado agregó su primera gira por distritos del interior bonaerense.

Cerca del mediodía de este viernes, arribó hasta la localidad de Olavarría, principal distrito de la séptima sección electoral y durante la jornada recorrerá las ciudades de Azul y 25 de Mayo.

Acompañado por un grupo de dirigentes del Movimiento de Integración Federal (MID), sello con el que intentará fortalecer su armado político, el letrado recorrió las calles céntricas de la ciudad y se sacó selfies con transeúntes. Luego brindó una rueda de prensa en un bar céntrico y se sorprendió por la respuesta del periodismo local: “Parece una conferencia de prensa de Capital Federal” afirmó.

Entre algunos dirigentes que lo acompañaron se encontraban el referente seccional Matías Valdez (Tapalqué) y dirigentes provinciales, Rodolfo Baqué presidente del MIF, Gastón Yáñez apoderado del MIF, Pablo Cuomo MIF y Jorge Coassini ARF (Alternativa Republicana Federal), entre otros.

Por la tarde, la gira continuará en Azul donde Fernando Burlando participará de un partido de fútbol 5 solidario organizado para ayudar al comedor barrial Magalí. Desde la organización, invitaron a los vecinos "a participar de la iniciativa mirando o jugando al fútbol con Fernando Burlando y donando un alimento no perecedero".

Las actividades cerrarán, a última hora de la tarde, en 25 de Mayo, con una caminata y otra rueda de medios.

Fernando Burlando y el discurso de la seguridad como emblema

Durante casi treinta minutos de conferencia en Olavarría, Fernando Burlando centró su discurso en la problemática de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Se mostró a favor de la aplicación del “Plan Bukele” – el Plan de Control Territorial y Régimen de Excepción con el que El Salvador redujo la criminalidad y detuvo a los cabecillas de redes delictivas-.

“Podría dar resultados en determinadas situaciones como Rosario. Tal vez la vemos lejana peor yo pronostico otra cosa. La inseguridad está creciendo y hay sectores en la provincia que se han trasformado en un pequeño Rosario” advirtió.

En esa línea, aseguró que su llegada a Olavarría fue para “conocer la problemáticas, la inseguridad que es de primordial interés en urbes tan grandes” y consideró que bajar la cantidad de delitos “tiene que ver con una cuestión de política criminal que está olvidada. Hay que aplicar la ley” sentenció.

Burlando negó acercamientos con otras fuerzas políticas, en medio de las versiones que lo ubican como cercano al candidato libertario Javier Milei: “No tenemos todavía en agenda ningún tipo de alianza” dijo y reivindicó que su estrategia es convocar a “personas que quieran hacer política”

“Estamos intentando crecer como fuerza. Nuestra idea es de apertura y tenemos las puertas abiertas. Hay una vieja política que no va más, que ha abusado y robado en nombre de la democracia” advirtió.

Sobre sus expectativas, dijo que pasan por “crecer”, aunque se envalentonó cuando alguien más cercano a su armado que al periodismo coló una pregunta que le quedó servida en bandeja: “Estando a dos puntos de Santilli ¿Cómo te ves peleando arriba?” sugirió.

Ante la consulta, respondió: “Empezamos la campaña hace muy poquito. A mí me fortaleció esta idea de hacer política cuando hice una nota y se mencionó esta posibilidad de candidatearme a gobernador. Tuvo un efecto tremendo sobre los lectores. Estar con estos números cerca de Santilli, o Axel es algo muy motivante” consideró.

Burlando negó que el caso Fernando Báez Sosa fuese su plataforma de lanzamiento

En respuesta a las críticas por un presunto uso electoral del caso de Fernando Báez Sosa, Burlando afirmó: “Era un proyecto antes del juicio. Debo reconocer que el caso me acercó mucho a la gente. Mis hijas al principio no acompañaron mi idea de hacer política pero se me metió ese bichito de que teníamos que dejar algo y devolverle algo a la provincia y nuestro país. Creí que la provincia era un terreno propicio que es el lugar donde vivo, trabajo y pasé los momentos más felices de mi vida” dijo.

Y concluyó: “Todo lo que prometieron los políticos desde el 83’ hasta acá no cumplieron nada. Los que piensan que tomé el caso interesadamente les digo que les prometí justicia y le di justicia” cerró.

https://infocielo.com/