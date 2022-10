En el marco de las celebraciones por el Día de la Lealtad, Facundo Moyano dialogó hoy con Cristina Pérez en Radio Rivadavia y afirmó que "este no es un 17 de octubre para festejar nada" . En ese sentido, sostuvo que "es un 17 de octubre para reflexionar y también para reclamar por una situación agobiante que hay para el trabajador".

En esa línea aseveró que "creo que se acabaron, por lo menos para mí, los discursos en los que vemos como amenaza la posibilidad de otro gobierno que venga por derecho" y remarcó que "estamos ante una situación preocupante, de crisis económica, política, institucional y social".

En ese punto rescató que "el principal objetivo de Sergio Massa es que esto no se transforme en un estallido" y recalcó que "estamos a casi el doble de la inflación que dejó Mauricio Macri". Sin quedarse callado, marcó que "si a mí un joven me pregunta, ‘¿Facundo, el peronismo es esto que está gobernando?’, yo le voy a decir no, no es esto» y precisó que "le voy a decir eso porque si yo acepto que este gobierno es peronista, todos los ideales, toda la doctrina, toda la formación se cae y directamente matamos lo que en este momento parece ser para muchos dirigentes solo una foto en blanco y negro".

En ese momento, la conductora lo interrumpió y le dijo: "¿Entonces, vos estás diciendo que La Cámpora y Cristina (Kirchner) se tendrían que ir del Gobierno? porque ellos son los que se están quejando desde adentro del Gobierno" ante lo que Facundo aclaró que "yo no estoy hablando de nadie en particular" al tiempo que indicó: "Al que le vaya el bonete, que se lo ponga".

En esa línea señaló que "hay un discurso antiempresario cuando el peronismo es con los empresarios, es con el movimiento social ascendente" y añadió: "Nos encontramos, por ejemplo, con que la Anses les paga a los jubilados un ingreso por debajo de la canasta alimentaria". "Hasta donde yo sé Anses no la maneja Marcos Galperín", ironizó y agregó que "una de las trampas discursivas que te ponen es que, si vos criticás, sos gorila".