El jueves 13 y viernes 14 de octubre las patinadoras de la escuela "El futuro en tus pies", participaron del Nacional Copa González Molina en la ciudad de rosario.

Jimena Pérez participó de su segundo Nacional y al igual que el año pasado logró podio, en el 2021 compitió en la categoría 3ra c 12 años y se trajo el 4to puesto Nacional, este año pasando de categoría compitió en 2da c 13 años y avanzando dos lugares obtuvo el título de Sub Campeona Nacional entre 52 patinadoras.

También participaron en el nacional Xiomara Santellan que ya tiene 3 nacionales con tal solo 11 años y Julia Vargas también de 11 años va por su 2do Nacional.

La escuela de patín "El futuro en tus pies" este año sumo a su medallero nacional una campeona argentina y 2 subcampeonas.