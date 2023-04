El jefe de asesores del Gobernador salió con los tapones de punta a responderle al Ministro de Seguridad nacional y la tensión entre las jurisdicciones sube de temperatura.

La golpiza a Sergio Berni en la General Paz y el reiterado pedido de fuerzas federales en territorio bonaerense volvieron a subir la temperatura en la pelea entre Nación y Provincia. La tensión no afloja y se pone cada vez más picante.

Luego de que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, negara el pedido de gendarmes en el Conurbano (como había asegurado su par bonaerense), quien salió a responderle en duros términos fue el jefe de asesores del Gobernador, Carlos Bianco.

“Fui testigo desde mi época de Jefe de Gabinete, y sé que siguió sucediendo lo mismo con el pedido que hizo la provincia respecto a la presencia de gendarmes. Lo que sí es cierto es que le pedimos 20 mil veces al ministro Fernández que nos digan dónde están esos gendarmes para poder trabajar articuladamente desde la Provincia. Nosotros no sabemos porque nunca nos lo dijeron, no sabemos si están haciendo algún procedimiento en la calles, en algún retén, realmente no lo sabemos. Sería tan fácil como enviar un Excel o un mapa interactivo mostrándonos dónde están esos gendarmes”, expresó el funcionario en representación de la Provincia.

Y añadió: “Tengo un profundo respeto por Aníbal pero me parece que estas declaraciones no suman para nada. Quizás él conoce más la provincia que el gobernador, en ese caso Aníbal se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, inclusive ahora que se habla de una PASO a nivel nacional y provincial, podría ser Fernández presidente y Fernández gobernador. Los Fernández sería la fórmula”.

Tal como publicó LaTecla.Info, en la dimensión de la enconada interna del Frente de Todos entre el kirchnerismo de paladar negro y el presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof mantenía una comprensible neutralidad entre las necesidades de andar bien con la Casa Rosada y la convicción de ser incondicional de Cristina Fernández.

Pero esa excepcionalidad se rompió en las últimas semanas. Por cuestiones de gestión, es cierto, aunque ello sea un subterfugio de los motivos reales que mueven a ambos campamentos para llevar al campo visible la guerra política que altera al oficialismo.

Nunca deben perderse de vista las verdaderas razones que mueven a cada una de las tropas del oficialismo en un año electoral, y que tienen como botín de fondo la candidatura presidencial y el nuevo objetivo del kirchnerismo: retirar a Alberto sin honores.

Primero fue el enojo por la idea del jefe de Estado de cortar con la dedocracia abriendo internas, e incluyéndose en la grilla. Ahora, con La Cámpora casi obligada a aceptar la posibilidad de las PASO, la condición de los K es que el señor Fernández no aparezca en ninguna papeleta. Como si fuera poco, el renunciamiento reciente de Mauricio Macri encendió otra mecha: el kirchnerismo quiere que el actual primer mandatario imite a su antecesor, y el Presidente dice que quien debe imitarlo es la vicepresidenta.

En ese combate sin tregua aparecieron los bombardeos entre Provincia y Nación, que no le convienen a nadie y aunque parezcan escindidos de la puja electoral, no lo están tanto. A Kicillof no le cae nada bien que los intendentes que deberán ir colgados de su boleta lo puenteen con pedidos que la Casa Rosada en algunos casos responde con celeridad. Y el albertismo devuelve algunas gentilezas del despecho que han provocado declaraciones (recientes y antiguas) de ministros bonaerenses, como Sergio Berni o Andrés “Cuervo” Larroque. El principal tiroteo fue por el tema del desembarco de gendarmes en el Conurbano, pero no fue el único, y en el Gobierno bonaerense nunca esperaron que, por ejemplo, Kelly Olmos metiera en el barro al Gobernador para zanjar un encono con Wado de Pedro.

“Nosotros no queremos tener ningún tipo de cruce, ni ningún debate. Tenemos muy claro que nuestros rivales, a los que debemos rebatirles y debatirles, son los de Juntos por el Cambio”, dijo a La Tecla un ministro provincial.

“Las internas hacia dentro del frente no nos sirven, no nos convienen, y son muy malas para nosotros”, añadió, antes de preguntarse “¿por qué, de pronto, se les ocurre que es buena idea pegarnos a nosotros? Es algo inentendible, pero que tienen que responder desde Nación”.

Desde Nación niegan terminantemente que haya una bajada de línea para batallar con el Gobierno bonaerense, y hasta recurren a una amarga autocrítica: “Nunca hubo una estrategia comunicacional sobre nada, como no la hay con este tema; son cuestiones personales de los ministros”.

En el entorno de Aníbal Fernández afirman que el titular de Seguridad se mostró sorprendido y se enojó porque el Gobernador no lo llamó por teléfono antes de mandarle una carta como si se tratara de un opositor, pero que, de todos modos, “no pensaba contestarle”. Después escaló el conflicto y Aníbal salió con los tapones de punta.

En la Provincia explican con cierto detalle por qué se produjo la reacción. “Primero filtraron a ‘La Nación’ la nota que le mandó Kicillof a Aníbal. Después le filtraron a ‘Clarín’ cuántos gendarmes iban a cada distrito, lo que, precisamente, nosotros pedíamos que nos digan. Y después terminan filtrándole, de vuelta a ‘La Nación’ (a través de Carlos Pagni), que lo que quiere Axel es proteger a la policía corrupta en la lucha contra el narcotráfico. No podemos permitir que salgan a decir esa barbaridad de que Axel estaba siendo cómplice de la policía con el narcotráfico. Hay que poner límites”, soltó una de las voces más cercanas al mandatario bonaerense.

“Debatir mediáticamente con Nación no nos interesa, no nos suma, es una pérdida de tiempo. Los debates deben darse cara a cara, en una mesa de laburo, no mediáticamente”, se quejaron en calle 6. Con miras al proceso electoral, cerca de Kicillof recomiendan “hacer el máximo esfuerzo de parte de todos para después llegar a lograr la mejor lista, para que la gente tenga ganas de votarnos y confíe en que podemos ser nosotros los capaces de seguir transformando esto”.