Concejales del Frente de Todos se sumaron al reclamo y pidieron al Jefe Comunal que agilice la finalización delos trámites administrativos para que los barrios Villanueva, La Josefa y 9 de Julio reciban las obras tan esperadas.

A través del Programa “Municipios a la Obra”, la Provincia invertirá más de 383 millones de pesos en la pavimentación de 38 cuadras en nuestra Ciudad. Sin embargo, el presupuesto para las obras se encuentra estancado a la espera de la firma del Intendente Sebastián Abella, quien no se presentó a rubricar el convenio correspondiente.

Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos, señalaron dicha actitud como “mezquina”, y advirtieron que “podemos perder un presupuesto millonario producto de una actitud que ni siquiera otros Intendentes de Cambiemos tuvieron. Luis Garro de La Plata, o el mismo Gustavo Posse de San Isidro, ambos del mismo color político que Abella, recibieron los fondos para sus respectivos municipios. Debe recordar que es el Intendente de todos, y que las obras son para la gente, más allá de lo que le ordenen Larreta o Macri”.

Por su parte, el Concejal Leonardo Midón aseguró que “tuvimos que escucharlo (al Intendente) durante la apertura de sesiones del HCD, decir que la Provincia no lo ayudaba. ¿Cómo le explicará a los vecinos que teniendo la posibilidad de recibir casi 400 millones para Campana, no lo hace?”.

Por último, su compañera de bancada, Paola Garello, afirmó: “Hay 38 cuadras que la Provincia quiere pavimentar y el Intendente no pone la firma. Poner como excusa no querer salir en una foto, no lo justifica. No es necesario. En un gesto egoísta, perjudica a cientos de vecinos de barrios como La Josefa, Villanueva y 9 de Julio, donde estarían destinadas las obras. Un verdadero despropósito que no tiene justificación, y que solo deja en evidencia que para Abella, primero están sus carreras, luego su familia y su partido político, y finalmente la gente” cerró.