Regresa "El Equilibrista" al Teatro Coliseo de Zárate

Este próximo viernes 2 de agosto, vuelve a presentarse la multipremiada obra "El equilibrista", con Mauricio Dayub, a las 21 hs, en la sala del teatro Coliseo. Las entradas se encuentran a la venta con anticipación en la boletería del teatro de 16 a 20 hs. Sino on line por la pagina Plateaunotickets.com , con todos los medios de pago.

Cuenta Mauricio Dayub en relación a esta extraordinaria obra: Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.

"Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo", remató el actor.

Una oportunidad unica de encontrarse con el mejor teatro argentino.

ENTRADAS EN: https://www.plateaunotickets.com/obradetail.php?ID=8492&utm_source=Interna&utm_medium=link&utm_term=cartelera&utm_campaign=EL%20EQUILIBRISTA