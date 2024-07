CADU NO LEVANTA CABEZA Y DEBE CAMBIAR LA RACHA NEGATIVA

Por Julián Eboli

Defensores Unidos de Zarate sufrió su tercera derrota consecutiva y sigue sin poder marcar goles, en esta mini racha negativa que le toca atravesar ya por la fecha 25 de este Nacional B durísimo y muy cambiante para la mayoría de los equipos. El equipo de Angel Darío Lema que hoy volvió a cambiar jugadores y esquema para salir del mal momento, cayó 2 a 0 en Mendoza, ante Gimnasia que se acomodó en el campeonato con una racha positiva de 10 partidos sin perder desde que Ezequiel Medrán agarró la conducción técnica y quedó a solo un punto de la cima de esta Zona B que lideran Aldosivi y San Telmo y ambos tienen un partido menos entre sí.

Los 90 minutos mostraron al local superior y protagonista en el juego, que abrió el marcador en una jugada desde un lateral ejecutado por Facundo Nadalín, tomó Luis Silba el área rival y luego habilitó a Nicolás Romano que asistió a Nazareno Solís que puso el 1 a 0 para el Lobo a los 16 de la primera etapa, ante una defensa del CADU que volvió a mostrar distracciones y poca firmeza en este tipo de jugadas que lo complican mas de lo debido y más cuando se tiene en varias oportunidades rechazar la pelota de frente. Luego, en el segundo tiempo, a los 12, estiró la diferencia Silba tras un córner (otra jugada de pelota parada) que de volea sobre la cabeza de Ariel Morales fusiló a Fabricio Henricot. Además, Gimnasia estrelló 3 tiros en los palos y la diferencia pudo haber sido mayor, ante un celeste que tuvo pocas respuestas y llegadas tibias sobre todo a lo último desde los pies y el entusiasmo de Martín Giménez que sigue sin encontrar su lugar fijo en el ataque. También se fue expulsado Nicolás Cavagnero que fue amonestado por ingresar antes de que el juez autorice el cambio y a los 5 minutos, producto de la desconexión colectiva, metió un patadón innecesario y le sacaron la roja.

La realidad es que CADU volvió a jugar mal y necesita, diría en forma urgente, que 3 de sus referentes por línea puedan volver de sus lesiones y ayudar al equipo desde su experiencia e ímpetu, según declaraciones del DT en la conferencia de la semana pasada en Zarate; Damián Zadel, Matías Nizzo y Javier Velázquez podrían volver la próxima jornada, más Rodrigo Juárez y Alan Sombra que son además jugadores que le pueden aportar velocidad y profundidad a los ataques y que se ganaron el cariño de los hinchas.

CADU deberá trabajar a fondo esta semana no solo en la parte física para recuperar a los lesionados, sino también en la parte mental porque estas rachas se cambian con la unión colectiva de todas las patas del mesa (CT, Jugadores, Dirigentes e Hinchas) y este grupo siempre tuvo el carácter para cambiarla y demostrar que es fuerte y que solo es un mal momento. De hecho, con rivales complicadísimos como Colon y Aldosivi obtuvo los triunfos que necesitaba y parecía despegar y ahora llega uno de los equipos más emblemáticos y fuertes de la categoría como lo es Nueva Chicago, que, si no le empataban sobre la hora, llegaba puntero a Villa Fox. Además, los que están por debajo de CADU, la mayoría sumó el fin de semana y cambiaron sus cuerpos técnicos y eso puede tornarse peligroso sino se cambia el chip rápido. La próxima cita será el sábado a las 15:30 en el Mario León Losino ante el Torito de Mataderos y el hincha tiene que estar y alentar mas que nunca, porque las criticas en las malas aparecen muchas veces sin sentido y en ciertas ocasiones con mala intención. Hay que hacer oídos sordos de eso y darle para adelante para empujar y entender que la segunda categoría del fútbol argentino es durísima y hay que mantenerse no solo en lo deportivo sino también en lo económico y a los clubes les cuesta horrores mantener no solo el presupuesto deportivo, sino también el de infraestructura y el de los operativos para abrir la cancha. Así que todos juntos más que nunca y que esa frase de que “lo bueno de CADU está en la gente…” no sea una frase al azar, sino el lema de apoyar al equipo que hoy lo necesita para recuperar la confianza.