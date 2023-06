Primer encuentro de Música, Poesía y Cantores del Pueblo

Por Nelson Aguilera...

En la noche del sábado, más precisamente en ese reducto que enaltece la cultura de nuestra zona, el Teatro La Rosa de la ciudad de Campana, se vivió una noche alucinante, el espectáculo denominado Música, Poesía y Cantores del Pueblo, organizado por ese luchador y gestor de cultura incansable que tiene nuestra zona, me refiero a Hugo Correa, que si no fuera por las reglas ortográficas debería escribirlo en mayúsculas, logró encadenar una serie de bailarines, poetas y cantores locales que hicieron las delicias auditivas y visuales de un público que colmó la sala, y disfrutó de un espectáculo único que cumplió largamente con sus expectativas.

La noche comenzó con una coreografía que anticipó la magia que viviríamos en instantes, luego un conjunto de poetisas sentadas en semicírculo para dar idea de intimidad, donde se derramaron palabras extraídas de los textos propios, que nos trasladaron a los sueños y realidades de las autoras plasmadas en el papel, y lograron la emoción del público.

Luego la cantante Analía Punturiero, nos deleitó con interpretaciones sentidas de obras pertenecientes a autores de nuestra zona, rápidamente la noche tuvo su primer clímax con la presentación de Adriana Monzón, una cantante única que nos llevó a otro nivel de interpretación, y que pide pista para cosas más grandes.

El maestro Hugo Correa decidió presentar el espectáculo agrupando a los artistas de la siguiente forma, Danza, Intérpretes, Los que acompañan, Poetas y escritores, como dice el flyer que los nombra a todos.

Continuando con momentos destacados en la noche, debo decir que agradó mucho ver a Hernán Mariluis, acompañado por artistas de la vieja y de la nueva generación que lo acompañaron en su momento. Nos trajo nostalgias, y un futuro deseado que se vislumbró en algunos pasares de los temas, siempre de obras propias.

Quiero hacer notar que si bien el espectáculo en general tuvo un nivel superlativo, quien escribe tiene un corazón que vio algunos detalles que lo sorprendieron gratamente, sin desmereces al resto de los grandes artistas, y en ese sentimiento me gustó las sutiles, pero no menos cualitativas intervenciones en la percusión de Lorena Gius, Mariano Meiraldi y Roli Imperatori, en cuanto a las voces, hay una gema que debería brillar con luz propia, me refiero a Débora Conti que acompañó a Hernán Mariluis en excelentes interpretaciones.

El momento del inoxidable Jorge Funes y su potente voz, nos dejó en silencio para disfrutar de temas sentidos, y tan propios de nuestra geografía.

La coordinación y presentación del espectáculo estuvo a cargo de Mariela Correa (Aplausos)

Para el final las interpretaciones de Pablo y Esteban Correa acompañados por una gran banda le dio un broche de oro a la fiesta, que culminó con todos los artistas sobre el escenario cantando a capela, y el público de pie aplaudiendo y coreando una sentida melodía, creo que mas no se puede pedir para una función de este calibre, que ojalá se repita en otros ámbitos y sume a mas artistas que merecen mostrar su trabajos en inspiraciones que les trae esta tierra.