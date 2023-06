Carta abierta: "Inseguridad por más inseguridad" por Esteban Crespo Almara

Partiendo de la base que el primer responsable de la inseguridad que vivimos, atravesamos y lo padecemos cada vecinos Limenses es el Intendente del Distrito, Cáffaro, a través de la Secretaria de Seguridad Municipal. El segundo, es el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Kicillof, a través del Ministerio de Seguridad Provincial. Y el tercero, es el Presidente de la Nación, Fernández, a través del Ministerio de Seguridad Nacional.

Desde hace mucho tiempo que venimos advirtiendo a las autoridades con poder competentes, en sus tres niveles, el gran flagelo que vivimos padeciendo los vecinos, en hechos de Inseguridad, Narcomenudeo ("Tranza"), Narcotráfico, Inseguridad Alimentaria y la falta de oportunidad laboral para nuestra juventud.

En base de sustentabilidad de métodos estadísticos, datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis, que permitió comprobar nuestra hipótesis y establecer relaciones de casualidad en determinado fenómeno.

Ademas, en estos tiempos actuales se refleja la veracidad y la tangibilidad de lo que venimos advirtiendo: "Inseguridad, Narcomenudeo ("Tranza") y la falta de oportunidad laboral para nuestra juventud".

La gran mayoría de los ciudadanos ya sabemos que la gran parte que integra nuestra justicia, esta dirigida por un Partido Judicial de turno, en donde muchos lugares están ocupados gracias a las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional, a través del Poder Legislativo Nacional, para su designación.

Un Poder Judicial que sangra de corrupción, un lugar absceso y abichado. Donde ganan los que tienen dinero y los que momentáneamente tienen poder mediante cargos públicos determinados.

"No necesitamos comentaristas de la realidad de nuestros funcionarios públicos de turno, sino queremos que trabajen, que justifiquen su sueldo ante el pueblo. No necesitamos actores de películas de acción, ni mucho menos que usen dialectos o lenguaje técnico de la Fuerza de Seguridad. Queremos que trabajen, en la prevención, en toda las ramas que su fin lleva a la inseguridad ciudadana y narcomenudeo (tranza)".

Al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, le propongo que si de verdad desea luchar ante algunos corruptos del Poder Judicial; investigue, allane y de a conocer públicamente los resultados.

Porque muchas veces algunos son grandes participes de dicha inseguridad que vivimos los ciudadanos. -"No es la propuesta de un loco sin conocimiento, entre internos, sabemos perfectamente que hay algunas leyes, vacíos legales y métodos legales que ampara la ley para llevar a cabo dicho trabajo"-.

Donde caiga una ficha, cae las demás por su propio peso. Es mejor que caigan los corruptos que son los grandes responsables de la inseguridad ciudadana, caiga quien caiga (Poder Real, Políticos, Jueces, Fiscales, Sindicalistas, Dirigentes Sociales, Ciudadanos Comunes y etc.), mejor ellos a que sigan cayendo nuestra jóvenes y nuestro gran futuro patrimonial de activo; nuestros niños. (-"Teniendo en cuenta los pensamientos de EVA PERÓN (Evita), punto 5: (cito textual) Luchar por el bienestar del niño es luchar por la grandeza de la Patria"-).

Ademas, el verdadero Limense o Limeño es un sentimiento, que donde vamos o estemos donde estemos; transpiramos la camiseta por nuestro pueblo en el lugar o función que ostentamos. No se debería usar en vano ese sentimiento, ni hacer su pronunciación con el único objetivo de buscar usufructo.

Por ultimo, cabe destacar que nuestro Honorable Concejo Deliberante de Zárate NO SON CONVIDADOS DE PIEDRA, en este gran tema: "Inseguridad Ciudadana y Narcomenudeo (Tranza)".Ya que no les cae una gota de inteligencia para abordar dichos temas, les propongo modificar la Carta Organica Municipal; en tales modificaciones deberia haber un artículo con sus respectivos incisos que dejen bien claro y conciso donde aquellos vecinos que estén involucrados en el Narcomenudeo (Tranza) y/o robos organizados estructuralmente, sean despojados de su vivienda dentro del territorio distrital y depositados fuera de nuestro Distrito (-"Familia completa, perros, gatos, plantas, etc."-).

Y en tales domicilios despojados que los ocupen aquellos que buscan un techo digno para habitar, dándoles facilidad de pago por la misma o crear espacios verdes recreativos para nuestra sociedad, entre otras posibilidades para abordar esta problemática social que atravesamos.

-Esteban Crespo Almara-

D.N.I. 33.211.927