FABREGAS SANJIAO: show de stand up en el Teatro Coliseo de Zárate

Domingo 30 de Junio a las 20hs. Entradas en: https://plateaunotickets.com/obradetail.php?ID=8383&utm_source=Interna&utm_medium=link&utm_term=cartelera&utm_campaign=FABREGAS%20SANJIAO

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, dos de los comediantes de stand up más convocantes de Buenos Aires, se vuelven a juntar para hacer un espectáculo de comedia. Un show imperdible que no sólo contará con sus monólogos, sino que también estarán juntos sobre el escenario sumando sus talentos en momentos donde no vas a parar de reír. Después de haber trabajado juntos por 10 años en los shows Cachivache, Canchero, Pucha y Mucho, cada uno incursionó en sus espectáculos unipersonales, manteniendo la convocatoria y el éxito de siempre. Este año se vuelven a juntar para recuperar la química que unen a estos dos comediantes que con estilos muy distintos logran las mismas carcajadas.