El "invierno" arrancó complicado

El piloto de Zárate superó con templanza un inicio incierto en Buenos Aires. Gabriel De Lucca mostró su constancia y experiencia para retomar protagonismo en la Final de la Master Max, en el comienzo del Trofeo de Invierno.

El pasado fin de semana, el kartódromo porteño fue sede de la apertura de la segunda mitad de la temporada de RMC Buenos Aires. Allí estuvo presente Gabriel De Lucca, quien se midió con sus rivales de la clase Master Max. El piloto de Zárate fue superando desafíos hasta llegar a su rol protagónico en la carrera Final. El compromiso correspondió al Evento #1 del Trofeo de Invierno.

El arranque de este primer capítulo del ‘Invierno’ no reflejó los tiempos que De Lucca había sabido conseguir en las prácticas. El inicio en la prueba clasificatoria del sábado lo sorprendió con un retraso en la grilla de partida, para nada esperado por el experimentado piloto zarateño (P16). Viéndose alejado de sus pretensiones salió a disputar la primera manga. Sin embargo, debió abandonar prematuramente esta etapa. En la segunda, avanzó con solvencia para quedarse con el P6.

Reflexionando sobre su desempeño, comentó: “Tuvimos un viernes muy bueno, con prácticas muy positivas y buenos tiempos. El sábado a la mañana sabíamos lo que teníamos, pero en la clasificación no sabemos qué pasó. Clasificamos casi últimos. No pude girar, me taparon, me pasaron y no sé si la goma es buena o no. En la primera manga me quedé tirado, en la segunda manga avancé, pero no me encuentro cómodo con el auto. El auto era un rayo con el motor, pero no fuimos todo lo competitivos que esperábamos. Vamos a seguir trabajando para mañana (domingo). Va a ser un día distinto y el pronóstico dice que el factor climático va a ser protagonista”.

Tal como lo había supuesto, el domingo apareció la lluvia sobre Buenos Aires y condicionó las acciones de la jornada. En esa situación de piso mojado, el zarateño volvió a trepar en el clasificador para avanzar al P8 en la última manga. En la carrera definitoria, supo ejecutar una buena partida y meterse en el lote que pujaba por llegar al podio. Con un ritmo ágil en los primeros giros, se prendió con aspiraciones a los sitios de privilegio. Luego, el rendimiento decayó y debió esforzarse por sostener su andar para cerrar la etapa en el P7.

Comentando sobre el desenlace del fin de semana, De Lucca expresó: “Fue un fin de semana bastante raro, pero teníamos el auto. El domingo empezamos con buen ritmo en el agua, haciendo una muy buena manga. En la final, en las primeras 5 o 6 vueltas parecía que íbamos a ganar, pero después el auto se cayó. El equipo supone que no fue conveniente la presión de las gomas. El campeonato pasado remontamos una primera fecha donde había estado último todo el fin de semana, y terminamos el torneo entre los primeros tres, siendo protagonistas. Este fin de semana fue un poquito más positivo que aquel de febrero, así que esperamos seguir por buen camino”.

Mostrando gratitud hacia quienes lo apoyan, Gabriel añadió: “Quiero agradecer a mis hijos, Thiago y Mía, a mi señora, a toda mi familia que siempre está conmigo, a todo el equipo RG Racing Kart, y a Pradecom, CMP, Hormetal, Indoor Training y Grupo MZ".

Al cierre de este primer capítulo del Invierno, Gabriel De Lucca empata con 30 puntos en el P8 de la tabla de la Master Max. El próximo evento será en el kartódromo de Ciudad Evita, el fin de semana del 13 y 14 de julio.