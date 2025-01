#Espectaculos

Connie Ballarini en el Teatro Coliseo de Zárate - Viernes 9 de Mayo a las 21hs

ENTRADAS EN: https://plateaunotickets.com/obradetail.php?ID=8927&utm_source=Interna&utm_medium=link&utm_term=cartelera&utm_campaign=CONNIE%20BALLARINI....

Connie Ballarini no es solo comediante. Es actriz, youtuber, instagramer, tiktoker, hija de Lili, Tinderwoman, Culo de queso y una creadora de contenido inigualable. Esta polifacética artista lleva el humor a nuevos límites con su show en constante evolución, que mezcla diálogos interactivos con el público y un stand up afilado y desopilante. (Alguien sigue usando la palabra desopilante?) No hay escenario que le quede grande a Connie.

Ha brillado en tres especiales para Comedy Central, emitidos también por TELEFE, y participó en "La culpa es de Colón, Edición Mujeres" y "Drunk History". En 2022, celebró el éxito de "Las Chicas de la Culpa" con tres funciones agotadas en el Gran Rex. Connie recientemente creó un canal de difusión en Instagram y acuñó a sus seguidores como "Culuders", en homenaje a su famoso (?) y auto-referenciado "culo de queso". Su humor viajó más allá de Argentina, conquistando público en Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Santiago de Chile, Caracas y Montevideo entre otras ciudades.

Su éxito es tal que los tickets para sus shows suelen agotarse con meses de anticipación. (Si deja de pasar pasaremos a borrar este párrafo) Si todavía no la seguís, te estás perdiendo una gran cantidad de risas. Connie acumula más de 1.5 millones de seguidores en TikTok, más de 700k en Instagram y más de 150k en YouTube, donde comparte fragmentos de sus shows y charlas con el público.

También puedes escucharla junto a Malena Guinzburg en el podcast "Correo no deseado" en Spotify. No pierdas la oportunidad de ser parte de la Topadora Ballarini. Seguí a Connie, conseguí tus entradas y prepárate para disfrutar del mejor stand up en vivo!