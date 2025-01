Familiares y amigos de Fernando Báez Sosa celebraron una misa para homenajearlo a cinco años del crimen

Con motivo del quinto aniversario de su muerte, este sábado familiares y amigos de Fernando Báez Sosa se reunieron en la Parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta para rendirle homenaje durante una misa.

La ceremonia en Larrea 1252 fue convocada por los allegados del joven para las 19:30. “Los invitamos a acompañarnos en este día tan difícil para nosotros”, reza la el flyer divulgado por sus padres, Graciela y Silvino. A sus palabras las acompaña una imagen de Fernando, quien fue asesinado de una golpiza en patota a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero de 2020.

Al llegar a la Iglesia cerca de las 19 horas, la mamá del joven dijo en diálogo con la prensa: “Hoy es un día muy triste para nosotros, fue el día que perdimos a nuestro hijo. Hoy queremos recordarlo como realmente era Fernando, un chico bueno, humilde, con ganas de vivir”. Y agregó: “Estamos super agradecidos con todos que siempre están a nuestro lado. Sin el acompañamiento hubiera sido muy difícil. Estoy de pie por ustedes y por Fer”.

El impacto de su caso

La magnitud que cobró el caso fue tal que, tres años después del crimen, en pleno juicio oral, más de 95 mil personas se conectaron al canal de YouTube de la Suprema Corte bonaerense para ver cómo el Tribunal N°1 de Dolores condenaba a sus asesinos, oriundos de la ciudad de Zárate: cinco de ellos —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi— recibieron perpetua por ser coautores del crimen; los otros tres —Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi— al ser considerados partícipes secundarios, 15 años de prisión.

Pero la sentencia dictada el 6 de febrero de 2023 no dejó conformes a los padres de Fernando. “Queremos perpetua para todos. No nos abandonen. Todavía falta. Vamos por todo”, dijo Silvino Báez al salir del Palacio de los Tribunales. Días más tarde, en charla con este medio, Graciela Sosa aseguró: “Mucha gente me decía que después del juicio tendríamos un poco de paz. Y sí, si bien se siente un poquito de paz, nada cambió demasiado porque mi hijo no está y no va a regresar”.