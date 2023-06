Sergio Massa: "Si hay PASO, anótennos que vamos a estar"

El Ministro de Economía de la nación, Sergio Massa, brindó el discurso de cierre en el Congreso Nacional del Frente Renovador que se llevó adelante en el Estadio Arena de Tortuguitas, en el municipio de Malvinas Argentinas. Luego de paneles y exposiciones de los principales dirigentes del espacio a nivel nacional, fue el turno del líder del espacio, en el marco de los 10 años del partido.

El discurso del Ministro comenzó tras la entonación del himno nacional, y tuvo un claro mensaje hacia el interior del Frente de Todos a quien le reclamó nuevamente unidad para afrontar el proceso electoral. "Creemos que el mejor camino para mostrarle a los argentinos que recorreremos hasta el final del Gobierno, pero que además queremos seguir construyendo futuro es la unidad", afirmó Massa.

"No estoy planteando una candidatura única de este espacio. Que sea Juan, Pedro o el Ratón Mickey; pero un solo candidato para enfrentar los desafíos que la Argentina tiene por delante", agregó el líder del Frente Renovador, que recordó "nosotros no extorsionamos, no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos. Que nadie se haga la víctima".

Y dirigiéndose a la militancia del Frente Renovador, Sergio Massa afirmó: "Pero también quiero decirles; porque todos ustedes son militantes políticos, todos ustedes sienten que lo pueden hacer mejor que el otro, y tienen deseo de participar, de competir. Creo que lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad. Pero si se decide que ha PASO, anótennos en las PASO que también vamos a estar".

"Y vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros, buscando los mejores acuerdos. No busco trabajo. Hicimos política conmigo en el llano. No necesitamos un cargo para participar, para acercar ideas, propuestas. Lo hacemos en base a las convicciones. No necesito un cargo para hacer política, hago política por lo que creo. Por mis sueños, por el país que sueño", remarcó Sergio Massa.

El guiño a Cristina Kirchner y los cuatro años del Frente Renovador dentro del Frente De Todos

Durante su discurso, el Ministro de Economía repasó los últimos cuatro años, en los que el Frente Renovador se sumó al Frente de Todos y llegó al gobierno tras imponerse en las elecciones generales de 2019. "Quiero hacer un balance porque aquella decisión colectiva que tomamos en Parque Norte fue una decisión correcta", aseguró Massa.

Y dejó un guiño para la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Había una convocatoria grande para pasar de página en el país. Y esa convocatoria vino de la dirigente que más votos tiene. Nosotros nacimos en la política cuestionando decisiones de esa propia dirigente, y de alguna manera entendimos que era tiempo de humildad, de generosidad. De pensar en grande y enfrentar los desafíos que vivía la Argentina", sostuvo.

"Una Argentina que ya tenía clavada en la espalda una pandemia que se llamaba Fondo Monetario Internacional, al que había vuelto Macri para financiar la fuga de capitales y que condenaba a la Argentina a resignar su soberanía", agregó.

En ese sentido, afirmó que el Frente Renovador comenzó el proceso de gobierno con iniciativas desde la Cámara de Diputados en las que convocaron al diálogo. "Cuando tenemos que pelear, peleamos; pero primero buscamos consenso, porque creemos que es el camino para la Argentina", destacó el Ministro.

"Y vino la segunda pandemia, la que nos impidió hacer el Congreso en 2017, que nos hizo perder miles de argentinos, que nos hizo encerrarnos, que nos demoró la posibilidad de volver a salir a los mercados. Después de la pandemia vino la guerra, que nos costó más de 5.000 millones de dólares y la posibilidad de acceder a créditos".

Luego de destacar los aspectos negativos de los últimos años, Sergio Massa recordó lo que ocurrió en agosto del año pasado, cuando el ministro Martín Guzmán presentó su renuncia a Economía. "Un ministro que se va, una ministra que llega. La idea que se instalaba una crisis económica, que el gobierno estaba de salida, que venía el helicóptero. Y ahí estuvimos, pusimos el cuerpo, no nos escondimos, porque pensamos en la Patria primero, no nos quedamos en la cómoda", arengó el líder Renovador.

"Y la verdad es que, con errores y aciertos, lo escuchaba al Vasco (N. de R: De Mendiguren) cuando describía los números de estos ocho meses, obviamente me sentía en algún punto contento. Pero también está el medio vaso vacío que tenemos que mirar, porque vino la sequía, que tal vez no tiene en términos de imaginario colectivo la dimensión del impacto que tiene en nuestras cuentas", agregó.

Al respecto, destacó que no hubo grandes reclamos del sector agropecuario. "Porque el Gobierno, sin prejuicios, preconceptos, sin pensar que el sector en algún momento tuvo problemas con nosotros, fue a abrazarlo para contener el impacto en los productores", reivindicó el Ministro.

Unidad y palazo a Juntos "por el cargo": El código electoral en el discurso de Massa

"Quiero dejarles una tranquilidad", se dirigió Massa a sus militantes. "Poqrue la Argentina vive un momento muy difícil y seguramente se encuentren con muchos vecinos, amigos, que sienten la frustración y la tristeza de pensar que nuestro país no tiene futuro. Tengan la plena certeza de que para el mundo los argentinos valemos mucho más de lo que nosotros mismos imaginamos", afirmó el Ministro.

"No tengan dudas que cuando el mundo mira la transición energética y piensa en el hidrógeno, el gas como energía de transición, en los parques eólicos, la energía solar, mira la Argentina. Porque de norte a sur, desde la Puna hasta Tierra del Fuego tiene recursos eólicos, gas, petróleo, solar, hidrógeno. Ahí también está nuestro futuro", resaltó.

Y se dirigió a las "dos oposiciones" que amenazan al Frente de Todos. "Juntos por el Cargo, viendo a ver quién se pelea con quién; una oposición a la que nosotros, para mostrarle a nuestra sociedad que somos distintos, le debieramos contestar con unidad y rumbo claro".

"Y otra que habla de dolarización y levanta la bandera de la libertad, como si uno en Argentina no pudiera decir lo que piensa o andar libre. Atrás de esa bandera hay ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mi, vienen por el ajuste y la represión. Le doy la derecha a Carrió".

"Nosotros vamos por los derechos, la igualdad, el crecimiento, el desarrollo. Ese es el camino de la Argenitna. Los quiero invitar a que sigamos soñando, creciendo, somos la patria, somos la bandera. Unidad, unidad, unidad", concluyó Sergio Massa.

