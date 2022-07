Tres días después del brutal ataque a tiros de la barra de Alem, club de General Rodríguez, a los hinchas de Luján, Sergio Berni rompió el silencio y levantó el dedo contra un jefe comunal.

Este domingo, una balacera que tuvo lugar en General Rodríguez, la comuna que conduce Mauro García, convulsionó a la provincia. Fue mientras se disputaba el clásico entre Luján y Alem: el saldo fue de un muerto (Joaquín Coronel) y nueve heridos, de los cuales dos siguen en grave estado.

Por este caso, la Justicia activó la investigación y ya tiene dos detenidos y otras tres personas que están siendo buscadas.

En el incidente hay involucrada gente muy cercana al poder de General Rodríguez, y eso tiene en vilo a la comunidad. Uno de los que se encuentra en la mira es Ariel González, hijo del presidente del club y funcionario de alto rango de la Municipalidad de General Rodríguez, ya que tuvo a su cargo la dirección municipal del barrio Malvinas y desde enero es director de Transporte.

González está sindicado según la investigación como el presunto jefe de la barra, y además como usuario del Peugeot 308 blanco del que según los testigos bajaron dos personas y dispararon contra los hinchas de Luján.

En este marco, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, rompió el silencio y lanzó polémicas declaraciones contra el jefe comunal de General Rodríguez. “Hace 48 horas que estamos trabajando de manera ininterrumpida para dar con los responsables. Algunos están identificados, pero lamentablemente la justicia estuvo demorando los allanamientos. Quiero entender que no tiene que ver con la relación entre la dirigencia del club y funcionarios que son del municipio”.

En referencia a la investigación, Berni sostuvo: “También estamos averiguando cuál fue la causa del inicio del enfrentamiento, y créame que me parece que hay un famoso en el medio.”

“Uno de los implicados tiene un cargo político en la Municipalidad de General Rodríguez (en alusión a Ariel González), municipalidad que hace un año le dijimos que no podía seguir más con ese secretario de Seguridad, porque había un vínculo que no era conveniente con la municipalidad. El intendente hizo oídos sordos, hasta que tuvo que renunciar por un caso vinculado al narcotráfico. Estas son las cosas que no se pueden tolerar”, concluyó.