El Ministro de Seguridad Sergio Berni pidió a los intendentes que se hagan cargo de la seguridad en sus municipios. "Tienen una gran responsabilidad", dijo.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a hacer uso de su lengua filosa para encomendarle a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que también se ocupen de la seguridad en sus municipios.

"La seguridad no es un concepto abstracto. Es un concepto dinámico, multiagencial, multidisciplinario y que se construye día a día. En esa construcción de seguridad, los intendentes tienen una gran responsabilidad porque la génesis del delito no empieza solo en las familias, sino también en su entorno, en el barrio", disparó el Ministro en una entrevista con el portal Infobae.

"Por eso deben generar políticas de inclusión, de trabajo. Es imposible generar políticas de seguridad por fuera de un marco de inclusión", agregó el titular de la cartera de Seguridad, en el marco del Operativo De Sol a Sol.

Fue una continuidad de lo que había expresado en Bahía Blanca, donde había cuestionado a los jefes comunales que destacan como principal política de prevención del delito la instalación de cámaras de seguridad en el tejido urbano.

"Los intendentes no entienden que su responsabilidad no se limita a poner cámaras", había señalado Berni en el sur bonaerense. No sólo eso, sino que además criticó que "hay localidades que cobran tasa de seguridad. Las cámaras son un desvío de recursos importantes".