Seguir a pesar de todo, la historia del deportista zarateño Alan Omar

Campeón del Torneo de Volcadas del Juego de las Estrellas de la Liga, el zarateño tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas, pero a fuerza de trabajo salió adelante y cambió de deporte.

En agosto del 2016 el mundo del básquet argentino se vio conmocionado por un duro accidente de auto que tuvo Alan Omar. El jugador nacido en Zárate, y que llegó a ser viral por ganar el torneo de volcadas del Juego de las Estrellas de la Liga en 2009, se lesionó la médula y no pudo volver a caminar.

Sin embargo, eso no lo frenó. “Ahora me encuentro muy bien e igual estoy haciendo lo mismo que hacía cuando entrenaba” contó en charla con Básquet Plus. Y el deporte está lejos de ser de equipo y con la pelota de básquet: “Hace como tres años hice básquet en silla y no me hizo bien. Es muy difícil y no me gustó. Yo también decidí no seguir haciendo porque no me agradaba. Hay que aceptar, no hay que negar”.

A pesar de esto con el básquet adaptado, contó que no sufrió el hecho de tener que dejar de jugar: “Fue como algo automático. Yo creo que fue lo que menos me dolió. Sigo teniendo el amor que tengo por el básquet. Llega un momento que los jugadores se tienen que retirar. Y en este caso hay que hacer lo mismo”.

Después de ello, encontró la forma de seguir en la parte deportiva y de entrenamiento en el remo: “Lo que tiene el remo es que es un deporte muy exigente y me recuerda a esa época cuando yo entrenaba con la selección o con Obras. Físicamente te hace muy bien al cuerpo, a la mente, a todo. Nada más que nada. Y también la conexión con la naturaleza”.

En este sentido, destacó que “es totalmente distinto y olímpico. Y lo que te genera es el sobreponerte a la diversidad porque es difícil también, como el del básquet en silla. Es entrenar solamente para superarte a vos mismo, es la competencia interna”.

Con un debut en la Liga en Obras en la 2008/09, el torneo de volcadas lo ganó en la edición del Juego de las Estrellas de esa temporada, desbancando a Dragan Capitanich, último campeón, saltando hasta una pila de sillas. “Siempre tengo nostalgia de los momentos que estuve. En Obras fue lo mejor, estuve en el año 2007, 2008 y 2009. Después de ahí estuve una vez en enero, salí campeón del torneo de volcadas y bueno, ahí quedé libre y empecé a recorrer el país en otras categorías”.

Aún hoy, a poco menos de ocho años le sorprende el apoyo que recibió en aquellos duros momentos, hasta de la Generación Dorada en plenos Juegos Olímpicos de Río: “Me sorprendió que haya tanta gente porque no tenía dimensión de eso. Y eso se nota en la persona que fui. Me hizo bien. Yo tuve un mes y medio en el hospital, la pasé muy mal, y eso fue lo que me dio mucha fuerza para seguir”.

Por último, Alan dejó un mensaje para aquellos que pasan momentos duros: “Diría que siempre hagan algún tipo de ejercicio y que siempre piensen en lo positivo. Eso te saca de cualquier mal, de cualquier cosa. El deporte me dio la energía para seguir”.

