"CONCIENCIA HUMANÍSTICA" por Guillermo Rivelis

Con sentido de interpretación metafórica, Erich Fromm plantea en “Sobre la desobediencia” que fue un acto de desobediencia lo que permitió a Adán y Eva emerger como seres humanos relativamente independientes del mandato original.

Escribe:

“Adán y Eva rompieron vínculos con la tierra y la madre y desde una armonía prehumana emergió el hombre, capaz de dar el primer paso hacia la independencia y la libertad.

Si la capacidad de desobediencia constituyó el comienzo de la historia humana, la obediencia podría muy bien provocar el fin de la historia humana (...)

Si la humanidad se suicida será porque la gente obedecerá a quienes le ordenan apretar los botones de la muerte, porque obedecerá a las pasiones arcaicas de temor, odio y codicia.

Pero no quiero significar con esto que toda desobediencia sea una virtud y toda obediencia un vicio. Si un ser humano sólo puede obedecer y no desobedecer es un esclavo; si sólo puede desobedecer y no obedecer es un rebelde que actúa por cólera, despecho, resentimiento, pero no en nombre de una convicción o de un principio.

La conciencia humanística es la voz presente en todo ser humano e independiente de sanciones y recompensas externas. La conciencia humanística se basa en el hecho de que como seres humanos tenemos un conocimiento intituivo de lo que es humano e inhumano, de lo que contribuye a la vida y de lo que la destruye. Esta conciencia sirve a nuestro funcionamiento como seres humanos. Es la voz que nos reconduce a nosotros mismos, a nuestra humanidad”.

Estamos viviendo una situación muy difícil y controvertida.

Con un agravante: no sabemos realmente qué es lo que estamos viviendo y hacia dónde nos dirigimos.

La vida humana es sorpresa.

Es dinámica.

No es enteramente anticipable.

No podemos pretender certezas.

Podemos pretender, eso sí, ciertas certidumbres que hacen a la posibilidad de seguir viviendo y a la supervivencia.

No disponemos de esas certidumbres en el presente.

No podemos saber si mañana podremos comprar lo básico y necesario que compramos hoy o, incluso, lo que no compramos hoy.

Hay más certidumbres respecto de lo que no vamos a poder que de lo que sí vamos a poder aunque sea probablemente.

Se discuten en el Congreso de la Nación cuestiones que influirán directamente sobre nuestras vidas y que no podemos dilucidar con claridad de qué se tratan.

Ocurren fuera del Congreso hechos que suscitan diferentes lecturas.

Muchas personas piensan que quienes se manifiestan son desobedientes esenciales, despechados, resentidos.

Rebeldes sin causa a quienes las fuerzas del orden deben encauzar.

Muchos otros pensamos que quienes se manifiestan y expresan lo hacen en virtud de un derecho constitucional.

Y que quienes supuestamente ponen orden, en realidad reprimen en forma desmesurada dados los acontecimientos.

Y reprimen excediendo los propios límites del protocolo establecido, dañando físicamente a personas de cualquier edad y situación.

Muchas personas piensan que es necesario ceder poderes agregados al Presidente de la Nación para que no tenga obstáculos en la puesta en marcha y concreción de su proyecto.

Muchos otros pensamos que el desequilibrio de los poderes establecidos por la Constitución Nacional abre una posibilidad de arbitrariedad, abuso de poder, desplazamiento hacia formas autoritarias y no democráticas de gobierno.

En 1904, como consecuencia de la represión sufrida por quienes se manifestaban por el 1° de mayo, Alfredo Palacios, primer legislador socialista de América, expresó ante la Cámara de Diputados que integraba:

“... voy a protestar con todas las energías de mis convicciones contra los atentados que se han cometido el 1° de mayo en la capital de la república, y contra la restricción del derecho de reunión, acto perfectamente institucional. Afirmo también que, ¡por este medio, vamos inevitablemente -subraye esto el señor calígrafo- vamos inevitablemente a la dictadura policial! He dicho”.

Nuestra sociedad dividida confusamente en criterios, no está dividida en la recepción compleja y agravada de lo que sucede.

Es la conciencia humanística la que nos posibilitará reconocer el sentido de lo que desde las esferas del poder se pone en marcha y se dice.

Aun con diferencias en la interpretación de los hechos, es la conciencia humanística la que nos habilitará una convivencia sustentada en acuerdos y desacuerdos racionalmente fundados.

Es la conciencia humanística y el conocimiento intuitivo que le es inherente la que nos permitirá diferenciar si eso que se pone en marcha y se dice contribuye a la construcción de la vida o a su destrucción.

En términos simples y concretos, si nos ayuda a las personas a vivir mejor o si nos perjudica.

Esto es, si nos aporta o no positivamente a nuestra vida.

Vida, no sólo como la elemental facultad de respirar y subsistir.

Vida como objetivo y como matriz para el despliegue de las más hermosas cualidades humanas.

Vida de seres libres entre seres libres.

Vida de seres felices entre seres felices.