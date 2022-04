Invitado por el Jefe de Gobierno porteño, el concejal Marcelo Matzkin mantuvo una reunión con él y con el Jefe del bloque del Pro en el Congreso, Cristian Ritondo.

“Me invitó Larreta para que le muestre los proyectos en los que estoy trabajando para Zárate” dijo el concejal Marcelo Matzkin de JUNTOS, y refirió que “él estaba al tanto de los problemas de inseguridad y de falta de infraestructura de la red de agua potable; y me ofreció los equipos técnicos en todos los sectores para seguir generando proyectos propositivos para con los problemas que padecen los zarateños.”

“Cualquier vecino que va a la Ciudad de Buenos Aires, ve un diferencial en todos los aspectos, con gestión y modernización, con innovación y tecnología; pero también muy cercana con los vecinos sea en el manejo de los espacios públicos, en la prevención en seguridad, en el mantenimiento de la calles y veredas, y ese es el modelo urbano que quiero para Zárate” comentó Matzkin al salir de la reunión.

Matzkin dijo que “en Zárate estamos presentando proyectos propositivos, nuestra iniciativa de ordenanza impositiva por ejemplo plantea reducción de los tasas que perjudican al comerciante y al que quiere producir. Nuestros proyectos están al alcance de todos los vecinos que quieran interiorizarse.”

Para finalizar Matzkin contó que le graficó al Jefe de Gobierno porteño que “necesitamos que los políticos estén cerca de los vecinos, hace dos años aprobamos una ordenanza de habilitación automática de comercios pero el Municipio aún no lo ha implementado, y sucede lo mismo con las ordenanzas de transparencia y del ‘compre local’ para beneficiar a los proveedores locales en las licitaciones (que dicho sea de paso, al no haber Boletín Oficial no están al alcance de todos).”