Por Diego Castro... Cuando dicen “a llorar al campito”, cuando dicen “más peronismo”, hay algunas preguntas que me surgen: ¿Qué es ser peronista para el PJ de la calle Moreno? ¿Usar el cargo municipal dado por el Intendente para después hacerlo quedar mal y dormir los expedientes (llámese habilitaciones, por ejemplo)? ¿Dirigir una sociedad de fomento? ¿Irse y no dejar claros los números?...

¿Qué es ser peronista, para ustedes que mandan a llorar al campito socarronamente? ¿Comprar una propiedad en el centro de Zárate a un detestable funcionario de Nucleoeléctrica?

¿Qué es “más peronismo”? ¿Votar la interpelación a hombres del Frente de Todos junto a la derecha y los radicales? Ustedes sí que votaron y van a seguir votando junto a la derecha. Este grupo de sinvergüenzas hoy aplaude a Juntos, hoy son del grupo de la derecha, destilan el mismo odio a este intendente que Matzkin, que Ranzini.

No tienen votos, pero desestabilizan a un compañero que puede ganar las elecciones. Reflexionen muchachos, hoy son lo mismo que ellos.

¿Por qué tanto resentimiento?

“Yo fui funcionario de Morano”, dijo Matilla. Doctor, le recuerdo que ese hombre bueno murió pobre, el Dr. Ricardo Martich lo atendía gratis y un gran dirigente gremial lo asistía con remedios.

¿Y ustedes hablan de peronismo? ¿Qué es ser peronista? ¿Tener casa quinta con cancha de bochas plastificada para no tapar los pozos de los bochazos? Como decía Discépolo, “a mí no me la van a contar”, los conozco y mucho.

Me acuerdo claramente: no tenían trabajo, les remataban la casa, pedían auxilio y nadie los escuchaba, solo un hombre: Osvaldo Cáffaro.

Les dio trabajo y pagó la deuda judicial y respondieron con traición.

¿Y mandan a llorar al campito? Muchachos, en ese campito lloraremos todos. Quizás ustedes no porque ya arreglaron, porque -con todo esto que están haciendo- están dejando el camino libre para que la derecha gane en Zárate.

Votaron con ellos y rompieron el Frente. No lloramos, les contamos a los vecinos la patraña que hicieron, nada más.