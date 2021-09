En algunos establecimientos se registraron esperas superiores a las dos horas. Algunos vecinos, molestos con la situación, desistieron de emitir su voto.

Al principio, todo es tranquilidad. Quienes llegan a varias de las 250 escuelas previstas para esta elección PASO, se encuentran con largas colas en las afueras de los establecimientos, según lo indica el protocolo. Luego de la primera media hora de espera, las recomendaciones sanitarias son ampliamente superadas por el malestar: el distanciamiento se rompe, hablan unos con otros, y hasta algunos resignan el barbijo.

Los reclamos llegan de escuelas tanto del centro como de los barrios. Y la suerte es dispar: algunos llegan, entran, votan y se van. Para otros, en cambio, la espera es eterna. En la escuela 23, una vecina se desvaneció al salir del establecimiento: espera, barbijo, falta de aire...

“Vi la cola, y no me quedo. No se si voy a volver más tarde. La organización es un desastre” reclama Esteban, uno de los tantos que puso en duda su voto. Recordemos que, por Ley, el sufragio es obligatorio. Aunque las multas en caso de no cumplir con dicha obligación, son irrisorias.

La inexperiencia de algunas autoridades de mesa y fiscales partidarios, completan un cóctel explosivo.

“Hay mesas en las que esperan que la gente entre sola. Y no dan aviso, cuando afuera hay personas esperando. Y cuando avisan, la policía no llega con el llamado hasta el final de la fila, entonces muchos no se enteran. Que en plena pandemia no hayan contemplado algún método organizativo mejor, es una vergüenza” expresó Carolina, vecina que a punto de emitir su voto en la escuela 23, ya piensa en un menú alternativo ya que la mañana se esfumó en la no tan dulce espera.

