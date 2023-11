"Nuestra transición" por Guillermo Rivelis

Esta época (veinte días) de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante no ha de ser fácil.

Las variables en juego deben ser muchas.

Y las ópticas de unos y otros, distintas.

La intención de este artículo no es política.

No es la política a lo que me he dedicado y me dedico.

Mis temas de estudio y práctica han sido y son la educación, la psicología, los vínculos abordados por las ciencias sociales y humanas.

Esperamos que la transición sea lo menos traumática y lo más fecunda posible.

Creo que deberíamos ayudar, sin imaginar ni anticipar sobre - exigentes expectativas ni escenarios apocalípticos.

Nuestra transición debe contribuir a mantener la propia identidad.

Vuelvo a recordar un reportaje realizado por un periódico de Buenos Aires a una monja.

Una mujer apasionada, comprometida con su labor, sumamente inteligente y de cristalina racionalidad.

En un momento, el periodista le preguntó: “Hermana, ¿qué haría usted hoy, si pensara que mañana se va a acabar el mundo?”.

Ella contestó: “Si pensara que mañana se va a acabar el mundo, hoy haría lo que tengo que hacer hoy”.

Contundente, bella y ética respuesta.

Hacer hoy lo que tengo que hacer hoy.

Todos nosotros tenemos algo que hacer hoy.

Es lo mismo o muy similar a lo que teníamos que hacer una semana atrás.

O nuevas cosas que vayamos generando.

Esto hace a la consolidación de nuestra identidad y a la conservación de lo fundamental de la misma en medio de cambios que se generan en el lugar del mundo donde se inserta.

Concentrarnos en lo que es nuestra tarea, afirmar la importancia de la misma, valorar el lugar que ocupa en nuestra vida, es un recurso de salud mental, sea lo que fuera lo que cada uno haya votado el 19 de noviembre.

Esta nota no diferencia posiciones políticas.

Intenta considerar la situación compleja e inquietante que todos los seres humanos atravesamos en tiempos de transición.

La historia es dinámica, la vida presenta realidades y coyunturas que nos plantean la necesidad de asumirlas y plantearnos de qué manera vamos a manejarnos en ellas.

La consolidación, afirmación, profundización de la propia identidad contribuye positivamente a vivir la incertidumbre de la transición y a la asunción de las nuevas realidades y coyunturas.

Mientras tanto, hagamos prevalecer en las relaciones interpersonales cotidianas las acciones que se ubiquen entre los rendimientos del amor y no entre las producciones tendientes al odio.

Dejar pasar primero a otra persona, pedir “por favor”, decir “gracias”, sonreír francamente, escuchar, son algunas de las muchas acciones que nos ayudan y ayudan a vivir situaciones complejas y a vivir en el sentido profundo de la palabra.

Comenzará y se irá desarrollando la realidad producida por quienes asuman la responsabilidad de la conducción del país.

Cada uno de nosotros tendrá elementos para entender y calificar dicho desarrollo.

Y de resolver la manera en que, a partir de su propia y consolidada identidad, decide posicionarse y buscar la manera de poder continuar realizando lo que considera que tiene que realizar.

Antes y después, tomando en cuenta las distintas coyunturas y realidades, somos los mismos.