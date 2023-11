Deniro y Tacuara consolidan su experiencia de sabor en Zárate

La fusión de sabores y experiencias únicas alcanza nuevas alturas con la llegada de las exclusivas cervezas Tacuara a Deniro. A través de una alianza estratégica, este tándem gastronómico promete cautivar los paladares locales con una propuesta que combina deliciosas y variadas versiones de hamburguesa de entraña con lo mejor de la cerveza artesanal nacional.

El Galpón de Tacuara, una joya de la fabricación artesanal, inició su trayectoria en Tigre, conquistando rápidamente el exigente público de Capital Federal. La expansión de esta marca única encontró en Deniro un aliado estratégico, elevando la experiencia gastronómica a nuevos horizontes.

Con un importante lugar ganado en el competitivo mundo de la cerveza artesanal, el Galpón de Tacuara supo posicionarse gracias a su dedicación y calidad incomparables que, junto a diversidad de sabores y propuestas de Deniro, acercan una experiencia única e imperdible.

Pensando en los amantes de la buena cerveza en Zárate, Deniro lanzó la venta de Tacuara a través de su servicio de delivery a través de la aplicación de Pedidos Ya, para que este dúo pueda disfrutarse desde la comodidad del hogar.

Seguridad Vial: Un Compromiso de Deniro, Atalaya y Axion

En el complejo ubicado en el kilómetro 0,5 de la Ruta 193 que comparten Deniro, Atalaya y Axion, la seguridad es una prioridad inquebrantable. Es por eso que, en un esfuerzo conjunto, tomaron la decisión de prohibir la venta de alcohol en todas sus formas en el predio, incluyendo la modalidad take away. Este compromiso no solo garantiza la seguridad de los clientes sino que también contribuye activamente a la seguridad vial en las rutas de la zona.

En ese marco, Deniro no solo se preocupa por el disfrute de sus clientes, sino también por su bienestar. En colaboración con Conduciendo Conciencia, una asociación de familiares de víctimas de accidentes de ruta, se promueve la conciencia sobre la importancia de no consumir alcohol al conducir. Esta iniciativa respalda la Ley de Tolerancia Cero para el alcohol, recientemente aprobada en CABA, provincia de Buenos Aires y presente en las rutas cordobesas desde hace años.

Es así que Deniro y Tacuara se unen para ofrecer más que una simple comida. Es una experiencia completa, una fusión de sabores y responsabilidad que llegó a Zárate para quedarse.