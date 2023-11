Norberto Toncovich: “este domingo todos a votar”

El concejal de Juntos UCR, Norberto Toncovich, brindó declaraciones a dos días del ballotage, “quiero convocar a todo el electorado a ejercer su derecho al voto este domingo”, enfatizó.

Toncovich remarcó, "este domingo no debemos olvidar que hubo muchos momentos de nuestra historia en los que no se pudo votar. Nunca fueron mejores, al contrario, no solo retrocedimos como sociedad, sino que además perdimos muchos compatriotas en esos tiempos de oscuridad", recordó.

"Nosotros los políticos estamos en deuda y entendemos que debemos dar un salto de calidad en los debates, pero esa no es razón para darse por vencido. No ir a votar es rendirse”.

Norberto Toncovich sumó, “aquellos vecinos que están dudando o ya decidieron no ir, les pido que lo piensen bien: votar es el mayor acto de rebeldía que podemos hacer, es una acción revolucionaria".