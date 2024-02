SUP: El Campana Boat Club participó de la Copa 95° Aniversario del club Náutico Zárate.

Un encuentro de escuelas de diferentes provincias del país en donde se vivió un clima de amistad y alegría.

Destacados de la escuela del CBC:

Cat. Participativa.

Master plus: 2do puesto: Miguel Paradelo.

Cat. All around.

Junior: 1er puesto: Dante Caprioli

Master: 2do puesto: Romina Fernandez.

Master plus: 2do puesto: Graciela Schinoni

3er puesto: Mara Gonzalez

Cat. Race tecnico

Open : 4to puesto : David Caprioli

Master: 1er puesto: Laura Mars

2do puesto: Laura Torres

1er puesto: Diego Balzano

3er puesto : Pablo Machado Cortez