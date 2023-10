Mayor seguridad y tecnología: así es el nuevo Toyota Corolla

Con más seguridad, confort y una nueva imagen frontal, Toyota, compañía de movilidad, presentó la renovación del Corolla, el sedán líder del segmento C. El modelo llega con mejoras que elevan la experiencia de conducción y refuerzan los atributos del ADN de Toyota: calidad, confiabilidad y durabilidad. Además extiende el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense a toda la gama de versiones.

Junto a su inigualable performance dinámica, elegancia y sofisticación, Corolla también es hoy sinónimo de bajas emisiones: en 2019 fue el primer híbrido fabricado en Sudamérica y hoy, junto con Corolla Cross, lidera las ventas de vehículos electrificados en Argentina con alrededor del 80% de las ventas. El nuevo Corolla mantiene sus dos versiones híbridas: HEV 1.8 SEG y HEV 1.8 XEI, ambas con caja automática eCVT.

Las versiones nafteras están equipadas con el motor 2.0L Dynamic Force, que brinda un excelente equilibrio entre bajo consumo y performance con una potencia de 171 CV y 203 Nm de torque .

Novedades en diseño

El nuevo Corolla actualiza su parrilla delantera en toda la gama con un diseño de tipo “panal de abeja”, que le aporta más actitud, dinamismo y modernidad a su impronta. Las llantas de 17 pulgadas también adquieren un nuevo diseño en la versión SEG, buscando una mayor sofisticación y elegancia.

Tecnología y confort

En línea con las expectativas de los clientes, las versiones SEG del Corolla incorporan un nuevo tablero completamente digital de información múltiple de 12,3 pulgadas. Por su parte, las versiones XEI y XLI adoptan a partir de ahora un display de información de 7” pulgadas.

En todas las versiones, se mantiene el equipo multimedia con una pantalla de 9” con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay.

Además, se agregaron salidas de aire acondicionado para el asiento trasero y dos salidas USB tipo “C” en las versiones SEG y XEI con el propósito de mejorar la experiencia de todos los pasajeros.

En el interior, las versiones XEI se renovaron con un tapizado de tela combinado con cuero ecológico, que realza la elegancia dentro del habitáculo y hace juego con el apoyabrazos delantero.

Más seguridad y confianza

La seguridad ha sido siempre uno de los grandes pilares de Corolla, no solo por la calidad de diseño y fabricación de la plataforma GA-C basada en la filosofía TNGA (Toyota New Global Architecture) y sus siete airbags, sino también por los sistemas de seguridad activa.

En materia de seguridad, una de las principales novedades del nuevo Corolla es que todas las versiones de la gama vienen, de serie, con Toyota Safety Sense: un paquete de seguridad activa que incorpora un radar de ondas milimétricas que combinado con una cámara monocular pueden detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes. Si bien sus componentes primarios (radar de ondas milimétricas y cámara monocular) son los mismos, sus características pueden variar según cada modelo y/o versión. El nuevo Corolla contará con: Sistema de Pre-colisión frontal (PCS), Control de velocidad crucero adaptativo (ACC), Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) y Luces Altas Automáticas (AHB).

a. Sistema de Pre-Colisión Frontal (PCS): Este sistema puede detectar vehículos automotores que circulan por delante en las calles y autopistas. Si el sistema detecta la posibilidad de una colisión, alertará al conductor mediante avisos sonoros y visuales. Si el conductor responde y aplica el freno suavemente, el sistema activará la asistencia de frenado (Brake Assist) para incrementar el poder de frenado y así evitar o mitigar el accidente. Si ante esta situación, el conductor no aplica los frenos, el sistema aplicaría los frenos de emergencia para evitar o mitigar un posible accidente. Además de vehículos, el sistema podría detectar peatones o ciclistas.

b. Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC): Es un sistema similar al “control de velocidad crucero” que permite conducir a una velocidad constante predeterminada. Además de cumplir con esta función, el ACC puede detectar vehículos en el camino, calcular su distancia y ajustar la velocidad automáticamente con el radar de ondas milimétricas y la cámara monocular para ayudar a mantener una distancia segura entre los vehículos.

c. Sistema de Alerta de Cambio de Carril (LDA): Este sistema puede alertar al conductor cuando el vehículo se desvía involuntariamente de su carril. Utiliza la cámara monocular para detectar la posición del vehículo en relación a las marcas del carril. Si el vehículo comienza a desviarse del mismo sin la previa activación de la señal de giro, el sistema puede advertir al conductor con una alerta auditiva.

d. Luces Altas Automáticas (AHB): Diseñado para ayudar al conductor a incrementar la visibilidad en la noche gracias al uso frecuente de las luces altas sin distraer a otros conductores. La cámara monocular detecta las luces delanteras de vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos que circulan por delante. Al detectarlas, el sistema cambia automáticamente entre las luces altas y bajas consecuentemente.

Toyota Safety Sense integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no reemplaza la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, su funcionamiento y sus limitaciones, dirigirse a la web toyota.com.ar y/o consulte el manual de usuario.

Por otra parte, las versiones SEG están equipadas con Alerta de punto ciego (BSM) y Alerta de tráfico trasero (RCTA):

a. Alerta de punto ciego (BSM): Este sistema está diseñado para alertar al conductor si hay algún vehículo posicionado en el ángulo no visible desde los espejos retrovisores. Ideal para maniobras de sobrepasos, cambios de senda o en curvas.

b. Alerta de tráfico trasero (RCTA): Envía una alerta al detectar la presencia de otros vehículos que estén aproximándose por los laterales traseros, siendo útil en maniobras marcha atrás, por ejemplo, al salir de un estacionamiento.

Precios, garantía y comercialización

El nuevo Corolla se comercializará a través de los 92 puntos de venta de Toyota en Argentina desde los $ 10.452.000 (precio con vigencia al mes de noviembre de 2023). Como todos los vehículos Toyota, está respaldado por una garantía oficial de 5 años o 150.000 km, lo que ocurra primero. Las versiones híbridas, por su parte, cuentan con una garantía de 8 años o 160.000 km sobre los componentes del sistema: batería híbrida, inversor-convertidor y unidad electrónica de control.