El clima político y social escaló a niveles de tensión entre las principales coaliciones, y a días del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, parece que los cruces por el repudio encendieron otra vez la mecha. Cómo se le baja la intensidad a los enfrentamientos.

El intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, implicó un hecho político de extrema gravedad que cruzó un limite en medio de la profunda polarización existente en el país. La tensión social suma otro elemento que incrementa la temperatura en tiempos de crisis económica. Las principales coaliciones están en el ojo de la tormenta y su acción marcará el pulso de lo que se viene.

¿Punto de inflexión o continuidad de la grieta?.

En ese sentido, el consultor Pablo Romá manifestó en diálogo con La Tecla que “es un hecho gravísimo, inadmisible para la vida democrática. No hay que naturalizar un hecho de esta magnitud. Seria un error muy grande porque sino esto habilita a situaciones de violencia”.

En cuanto a la respuesta de las principales figuras de la política, sostuvo que “los comunicados y los repudios están muy condicionados. Hay dirigentes que no toman conciencia de la magnitud de lo que pasó y siguen en la disputa chiquita”

“Esta situación habla de la calidad de esos dirigentes. Seguir fomentando el ‘ellos o nosotros’ en este contexto es un nivel de debate muy bajo”, añadió.

Asimismo, dijo que "la grieta le da contexto a lo acontecido. Hay dos fuerzas mayoritarias, pero a partir de anoche hay que empezar a distinguir entre una fuerza que está a la ofensiva, el antikirchnerismo, y otra a la defensiva, el kirchnerismo”.

Por su parte, el politólogo Gustavo Marangoni, expresó en comunicación con La Tecla que “hubo una reacción muy saludable de la dirigencia política en cuanto a la condena de lo que pasó con Cristina”.

No obstante, consideró que “habían algunos dirigentes con un mensaje implícito de que esto es consecuencia de un clima de violencia de verbal y que cada uno de lo adjudicada al del otro lado”.

Más adelante, aseguró que “esto debe ser un punto de inflexión natural y, por la gravedad del hecho, uno espera que sea un quiebre positivo para bajar un cambio”.

“No es lo mismo que sea un lobo solitario o que sea alguien que esté encuadrado en algún grupo político”, agregó.

A su vez, señaló que “desearía que sea un punto de inflexión virtuoso. Pero hay quienes dejan entrever, de un lado y del otro, que es un clima de violencia generado por los ajenos”

“Uno espera que sea la primera alternativa y no que se constituya en un nuevo elemento para alimentar más violencia”, concluyó.

Fuertes cruces en Diputados en una jornada dedica al repudio

Luego del atentado que sufriera la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, el oficialismo y la oposición se cruzaron en un nuevo enfrentamiento sobre los discursos de odio.

Unos y otros se acusan de intolerantes y de generar un clima hostil en la sociedad, una disputa que se trasladó el sábado al Congreso Nacional.

En este contexto, el oficialismo convocó a sesión especial de ambas cámaras para intentar consensuar un repudio a la agresión y en defensa de las instituciones.

Sin embargo, hasta esta mañana Juntos no había definido si participará del encuentro legislativo, que tuvo una previa caliente en la comisión de labor parlamentaria.

Pasado el mediodía el Frente de Todos decidió aceptar algunas modificaciones -especialmente lo referido a los discursos de odio- y cerca de las 13 comenzó la sesión especial.

Antes de votarse el texto unificado, el titular del bloque PRO anticipó que se retirarían luego de aprobar la condena, argumentando que el lugar para señalar a los responsables no es el Congreso ni las calles, sino la Justicia.

Además, sostuvo que su espacio no estaba de acuerdo en que el recinto se convierta en "campo de batalla" entre partidos, y menos que se señale como culpables a la oposición, a la Justicia y a los medios.

Por su parte, Nicolás del Caño anunció que su bloque, el FIT, se abstendría de votar el texto al no haberse considerado las modificaciones propuestas por su bloque.

Desde la oposición habían asegurado que, antes de tomar una decisión, pretendían conocer "el tono" del proyecto que se tratará en repudio al ataque a Cristina.

El Gobierno redobla sus cuestionamientos a la Justicia tras el ataque a Cristina Kirchner

Tras el atentado a Cristina Kirchner, dirigentes del oficialismo reflotaron las críticas al Poder Judicial que quedaron en suspenso luego de copar la última semana de agosto, en el marco del pedido del fiscal Diego Luciani de 12 de años de prisión para la Vicepresidenta.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, remarcó: “Hacen falta hacer cambios en el Poder Judicial. No podemos tener un Jefe de Fiscales como el que tenemos. Sin autonomía judicial no hay nada”.

“Hoy manda el Partido Judicial, hoy tenemos un enemigo de las mayorías y de las necesidades del pueblo”, agregó el funcionario en declaraciones a FutuRock.

Mauricio Macri también contraatacó

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, dejó atrás el solemne repudio que realizó horas después del intento de asesinato contra Cristina Kirchner y este domingo publicó una carta cuestionando fuertemente al kirchnersmo: "El atentado a Cristina Kirchner está amenazando al país con otras desgracias. El hecho violento que puso en riesgo la vida de la vicepresidenta y que mereció el repudio de todas las organizaciones y los dirigentes, está siendo ahora utilizado por el kirchnerismo de forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin ninguna racionalidad, la instigación a ese ataque".

En ese sentido, explicó que "en contraste, todos recordamos ahora la austera y responsable reacción que mereció de parte del Dr. Alfonsín su atentado en 1991, cuando de inmediato se negó a situarse como víctima o a utilizar políticamente el ataque como un ariete. A diferencia de la sabiduría de Alfonsín, hoy vemos cómo en sus discursos, declaraciones, tweets y manifestaciones públicas captadas por cronistas de la televisión, dirigentes y militantes del oficialismo señalan con furia la supuesta responsabilidad de la prensa en haber incitado al atacante a intentar matar a la vicepresidenta".

De esa forma, Macri criticó que "el propio ministro del interior estableció un vínculo directo entre editoriales de diarios, radio y televisión y el ataque a Cristina Kirchner. Esta atribución es tan irracional como el propio atentado y puede poner en peligro la vida de periodistas, la integridad de los medios de comunicación independientes y, a continuación, a la democracia misma. Por eso vengo acá a advertir a la opinión pública sobre esta maniobra que está usufructuando el atentado a Cristina Kirchner para alentar la persecución a la prensa y a la Justicia".

Finalmente, sostuvo que desde el oficialismo "usan la oportunidad para debilitar dos columnas esenciales de la democracia y, en ese acto, cambiar el curso de los acontecimientos judiciales que todos conocemos. Remarco con énfasis que no hay ninguna posibilidad de democracia sin libertad de prensa y que la libertad de expresión no es solamente el resultado de la falta de prohibiciones, sino también de la ausencia de amenazas y amedrentamientos; un derecho de todos los argentinos como lo expresa la Constitución Nacional. Estamos atentos, estamos juntos, creemos en la libertad de prensa y en la independencia de la Justicia, creemos en la democracia. No nos dejamos confundir".