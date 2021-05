Por Arq. Silvia Irene Baccino... Las tarjetas postales con su testimonio de distintos aspectos urbanos, arquitectónicos, sociales, políticos, religiosos y artísticos de la vida zarateña nos brindan la posibilidad de trasladarnos en el tiempo y de vivir, aunque sea solo por un momento, en una cotidianidad imaginaria de lugares familiares.

“Que lejos está de tu vista este rincón del pueblo natal. Aquí quedan los que velan porque se conserve siempre esta reliquia.”

Estas palabras, que ya nos hablan de la preservación de sitios y edificios emblemáticos de nuestra ciudad, fueron escritas desde Zárate por un vecino de entonces el 8 de diciembre de 1927 sobre el frente de una tarjeta postal que muestra la Estación “Zárate Alto” del F.C.C.B.A.

¿A quién fue dirigida? A un querido amigo que se encontraba lejos del país y del hogar, trabajando en Inglaterra.

La tarjeta postal -generalmente de cartón rígido y forma rectangular con un tamaño de 14 cm por 9 cm en el caso de las antiguas- surge con los objetivos de establecer un medio de correspondencia más económico que las cartas, para la transmisión de mensajes cortos y para ser remitida al descubierto, sin sobre. Tiene su origen en 1869 cuando el Director de Correos y Telégrafos de Viena promovió una ordenanza real al respecto, que fue aprobada en octubre de ese mismo año. Unos días después la Administración editó la primera tarjeta oficial que obtuvo un gran éxito vendiéndose un millón y medio en un mes.

Las primeras tarjetas postales se fabricaron bajo la forma de entero postal, es decir editada por la Administración (oficial) y con el sello de franqueo impreso en el anverso. A mediados de 1890 se autorizó la impresión a empresas particulares y nace entonces la tarjeta postal ilustrada que incluye, como su nombre indica, una ilustración de mayor o menor importancia en el reverso. De este modo, pasó de ser un mero medio de comunicación a ser un objeto popular de interés artístico y documental que atrajo a los coleccionistas.

En las tarjetas postales antiguas, el anverso es la parte exclusivamente reservada para adherir el sello de franqueo y consignar el nombre y la dirección del destinatario figurando, también, la fórmula “Tarjeta Postal”; el mensaje y la ilustración debían ir en el reverso tal como se visualiza en esta postal que testimonia la salida de misa de las alumnas del Colegio de la Sagrada Familia en los primeros años del Siglo XX.

Las imágenes de estas primeras postales eran de color sepia o blanco y negro; con el inicio del Siglo XX aparecen las primeras coloreadas: eran grabados hechos por un artista que copiaba la imagen fotográfica manualmente. Las dos postales coloreadas del Muelle del ferry-boat en Zárate constituyen un valioso testimonio en este sentido.

En 1905 el anverso de la tarjeta postal se dividió en dos partes. La izquierda para escribir la comunicación y la derecha para el nombre y la dirección del destinatario, pasando la ilustración a ocupar todo el reverso.

Hacia finales de la década de 1910 se popularizan las llamadas foto-postales (en las que la imagen fotográfica pasa a ser la postal misma) que dominarán el mercado en las décadas siguientes del Siglo XX.

Destacados ejemplos de foto-postales son las imágenes del Muelle del ferry-boat en la Estación “Zárate Bajo”, en la década de 1930 cuando la denominación de nuestro Partido era General Uriburu y la construcción pintoresquista de Don Santiago Filippone ubicada en la esquina de las calles Castelli y Roca contenidas en las respectivas tarjetas postales que a continuación se exponen.

El servicio de ferry-boat fue oficialmente inaugurado el 29 de mayo de 1908 y, desde entonces, el muelle ubicado en la Estación “Zárate Bajo” y los ferrys “Lucía Garbó”, “María Parera”, “Carmen Avellaneda”, “Delfina Mitre”, entre otros, formaron parte del paisaje ribereño de varias generaciones de zarateños y sus imágenes ilustraron diversas ediciones de tarjetas postales que eran enviadas a parientes y amigos por nuestros vecinos de entonces.

La tarjeta postal logró en la primera década del Siglo XX un alcance universal. No había quien no enviase una de ellas al amigo ausente, al “motivo de mis desvelos”, “A mis queridos primo, sobrino y familia”, a los amigos “desde este idílico lugar” o simplemente como intercambio de coleccionistas, pues en plena vigencia de su reinado se transformó en objeto de colección y, también, pasó a ser además de un sistema de comunicación escrita popular un instrumento artístico y documental que era utilizado para intereses turísticos, publicitarios, políticos, críticos, entre otros.

De lo que hoy no queda duda, es que este pequeño rectángulo de cartulina decorada con flores, figuras, vistas de ciudades o paisajes fue el fervoroso emisario de palabras que muchas veces no era posible decir personalmente.

El cetro de la tarjeta postal debe ser compartido por Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, España y Estados Unidos en primer lugar. Esto no significa que su utilización no prosperara en otros países; en el nuestro también alcanzó gran significación aunque referida principalmente a imágenes urbanas, personajes pintorescos o a temas del campo con particular énfasis en las costumbres y actividades del gaucho.

Nuestra comunidad no estuvo ajena a la utilización de este medio de comunicación y a través de viejas tarjetas postales podemos ver un Zárate de antaño para muchos desconocido.

Ya en los primeros años del Siglo XX los zarateños enviaban a parientes y amigos tarjetas postales con imágenes de sitios y edificios significativos que se distinguían en el paisaje urbano de entonces: la Fábrica de Papel; la Plaza Mitre; la Plaza Italia; el Frigorífico Smithfield; el Muelle del ferry-boat; la Balsa, el Colegio de la Sagrada Familia, aunque sería injusto olvidarse de las infaltables fotografías personales o grupales; las de los desfiles cívicos y militares por las calles de la ciudad o las de las celebraciones escolares, entre otros temas.

Esta tarjeta postal fue editada por la Librería Torchiana en la década de 1930 y está referida al actual edificio municipal construido durante la intendencia de Pedro H. Guerci, en tan solo seis meses. Fue inaugurado el 16 de julio de 1935 y constituye un ejemplo arquitectónico de estilo clasicista francés de la vertiente borbónica, proyectado por el ingeniero Manuel Reyna y construido bajo la dirección del ingeniero Julio Dacharry y del arquitecto Ernesto Dacharry.

Como se expresara uno de los principales editores de tarjetas postales en Zárate fue la Librería Torchiana. La precedente es una foto-postal de la Iglesia Parroquial “Nuestra Señora del Carmen en la década de 1930. El actual templo fue inaugurado el 26 de abril de 1880 gracias a la donación que realizara doña Justa Lima de Atucha. Su fachada es ecléctica y muy simple utilizando elementos provenientes del repertorio clásico (frontis triangular, pilastras jónicas, cornisas, arcos de medio punto, etc.)

Otro de los edificios emblemáticos de Zárate, frecuentemente difundido como motivo de las tarjetas postales de las décadas de 1930 y de 1940, es el Teatro Coliseo que fue construido por la Sociedad “Unione Italiana XX Settembre” según el proyecto del arquitecto Enrique Macchi. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1928 y pertenece a la tipología del teatro lírico clásico, con ornamentación austera en su fachada e interior.

Las tarjetas postales fueron utilizadas también para reflejar actividades de la vida cotidiana, social e institucional de los zarateños destacándose principalmente las relacionadas con el ocio y la actividad deportiva; los desfiles tanto militares como civiles en las calles de nuestra ciudad; las primeras agrupaciones scout en nuestro medio y las celebraciones en establecimientos educativos muy arraigados en nuestra comunidad, entre ellos el Colegio de la Sagrada Familia fundado el 5 de marzo de 1906 bajo la dirección de las religiosas “Hijas de la Cruz”. La selección de tarjetas postales que a continuación se presenta da cuenta de lo señalado.

Y, de este modo, se podría seguir comentando una infinita variedad de motivos y mensajes escritos en su momento porque detrás de estas y de cada una de las tarjetas postales, que seguramente muchas familias zarateñas atesoran entre sus recuerdos, hay un trasfondo histórico - cultural que indudablemente se presta para un estudio minucioso de nuestro pasado.

