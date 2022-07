ELUNEY tiene tan solo 4 años y en estos momentos nos necesita y mucho.

Padece de cáncer de riñones, una enfermedad que muy complicada pero a la que esta gran guerrera le está dando batalla. El tratamiento es muy costoso y sus padres hacen un gran sacrificio, pero no alcanza.

Por eso el Consejo Directivo de la Liga Zarateña de Fútbol, organizó una jornada de fútbol infantil masculino y femenino para este sábado en cancha del club Ferroviario desde las 10 de la mañana en adelante.

Todo lo recaudado por entradas y bufet será donado para el tratamiento de ELUNEY.

El valor de la entrada a toda la jornada es de 200 pesos.

Programa completo:

Cancha 1 : Central vs Belgrano cat 2014 : 10hs

Cancha 2 : Central vs Belgrano cat 15 : 10hs

Cancha 3 : Sarmiento vs San Miguel cat 2013 : 10hs

Cancha 1 : Def De Estrada vs Central cat 2013 : 11hs

Cancha 2 Mitre vs Ferroviarios cat 2013 : 11hs

Cancha 3 : CADU vs Dalmine cat 2013 : 11hs

Cancha 1 : CADU vs Dalmine cat 2014 : 12hs

Cancha 2 : Sarmiento vs San Miguel cat 2014 :12hs

Cancha 3 : Arco FC vs Def de Estrada cat 2014 12hs

Cancha 1 : Ferroviarios vs Maipú cat 2014 : 13hs

Cancha 2 : CADU vs Dalmine cat 2015 : 13hs

Cancha 3 Arco FC vs Mitre cat 2015 : 13hs

Cancha 1 : Sarmiento vs San Miguel cat 2015 : 14hs

Cancha 2 : Ferroviarios vs Semillero Violeta cat : 2015 : 14hs

Cancha 3 : Def De Estrada vs Maipú cat 2015 : 14hs

Cancha 1 : Ferroviarios vs Def De Estrada cat 2016 : 15hs

Cancha 2 : San Miguel vs Arco FC cat 2016 : 15hs

Cancha 3 : CADU vs Dalmine cat 2016 : 15hs

Cancha 1 : Central vs Maipú cat 2016 : 16hs

Promocionales femeninas:

Cancha 2 : San Miguel vs Sarmiento 16hs

Cancha 3 : Maipú vs Lima FC 16hs