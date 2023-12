"Los seres humanos queremos ser felices" por Guillermo Rivelis

Estudiosos del tema plantean que la felicidad consiste en la posesión de un bien o bienes.

No necesariamente por “bien o bienes” se hace referencia a cuestiones materiales ligadas a posesión de dinero u objetos muebles e inmuebles.

La autoestima, la consideración de una propia vida connotada de honestidad, la dignidad, el saberse capaz de acciones favorables para otros son, entre tantos otros, motivos de felicidad.

Y, por supuesto, la posesión de básicos medios materiales que permitan una vida confortable.

La persona verdaderamente feliz se diferencia claramente de la persona que parece imbuida de alegría pero que está en realidad psíquicamente excitada.

Cuando una persona o grupo de personas, por ejemplo, han ganado algo a otra persona o grupo de personas y se burlan del perdedor o perdedores, y los incluyen, por ejemplo, en cantos insultantes, agresivos, despectivos, esa persona o grupo de persona no está/n alegre/s, sino psíquicamente excitada/s.

La felicidad es felicidad ética.

Es decir, tiene a la felicidad del otro como objetivo y como principio.

La persona verdadera y profundamente feliz es una persona buena.

Es una persona que desea que las demás personas sean felices.

Todos nosotros podemos reconocer momentos de intensa felicidad.

Y si estamos viviendo uno de esos momentos, o recordamos algunos, veremos que sentimos que amamos la vida y amamos y deseamos felicidad al prójimo.

La palabra felicidad forma parte de nuestro vocabulario y recurrimos a ella muy frecuentemente.

Decimos y deseamos a otros “Felices Fiestas”, “Feliz cumpleaños”, “Felices Pascuas”, “Felices vacaciones”, entre muchas otras expresiones e intenciones.

Muy probablemente, como personas y como sociedad nos equivoquemos muchas veces en las maneras en que intentamos buscar y concretar la felicidad.

Pero ello no quiere decir que no sea el encuentro de la felicidad lo que distingue nuestras vidas.

Los seres humanos no buscamos ser héroes.

No buscamos sacrificarnos por un futuro incierto.

Deseamos ser felices.

No padecemos masivamente el Síndrome de Estocolmo (situación psicológica por la cual la víctima de un secuestro desarrolla fuertes lazos afectivos con su secuestrador).

Las víctimas no aman a sus victimarios.

Suele ocurrir que se confunden de victimario en situaciones confusas y relativamente anómicas (ausencia de normas).

Y puede ocurrir que realicen acciones, asuman elecciones y tomen decisiones que los perjudiquen.

Pero esto es un error.

No es un objetivo de vida.

Y, probablemente, cuando comprenden el error en la decisión, al reconocer que es contraria a la felicidad, se manifiesten, se expresen y busquen que el rumbo se rectifique.

A los seres humanos no nos gusta sufrir.

El goce en el sufrimiento es una patología.

Pero no es una característica general y predominante en los seres humanos.

Entre otras cosas, el “bien” que nos hace felices es el de saber que estamos ocupando en la vida el lugar que nos corresponde ocupar para generar desde el mismo acciones y productos fructíferos para nosotros mismos y para otros.

Saber que hacemos lo que está bien que hagamos nos hace felices.

Distintos momentos requerirán distintos quehaceres.

Con el común denominador de la búsqueda y construcción del bien.

Los seres humanos, en su gran mayoría, no queremos odiar, no queremos matar, no queremos tener poder sobre otros seres humanos, no queremos tener éxito a costa del fracaso de otros, no queremos ser “ricos” a costa de la “pobreza de otros”.

Los seres humanos somos libres entre seres humanos libres

Los seres humanos somos felices entre seres humanos felices.

Los seres humanos, mayoritariamente, no buscamos ni inconmensurables riquezas, ni magnos poderes, ni lugares de privilegio, ni el bronce.

Los seres humanos deseamos ser felices.