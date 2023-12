Por Diego Fernández https://www.soloascenso.com.ar/... Nicolás González, el primer refuerzo que tuvo el Celeste en este mercado de pases, habló sobre lo que fue su arribo. “Llego a un club que está creciendo”, dijo.

En su primera temporada en la Primera Nacional, Defensores Unidos realizó una buena campaña y estuvo cerca de poder jugar el Reducido. Pero eso ya quedó atrás y ahora el CADU se enfoca en lo que será el 2024, donde buscará ser protagonista.

Para que ello pueda suceder, el Celeste ya se aseguró tres refuerzos en este mercado de pases. El primero en arribar fue Nicolás González, que brindó sus sensaciones. “Llego a un club que está creciendo institucionalmente y futbolísticamente, que desmostó tener un gran año en este torneo. Vengo a sumar minutos y poder demostrar dentro de la cancha”, explicó el delantero.

Y agregó “Si bien aparece por ahí no en mi mejor año futbolístico, me sirvió para poder superar esos obstáculos, ganarme la confianza que me dieron el cuerpo técnico y los dirigentes. Voy a tratar demostrar dentro de la cancha todo mi potencial y poder explotar acá. Tengo muchas ganas y fe de que las cosas van a salir bien”.

Ni bien firmó su contrato con Defensores Unidos, el punta mantuvo un dialogo con Santiago Davio, director técnico del equipo. “Con Santi hablé, pero más que nada sobre lo va ser el año que viene y cosas personales. Los objetivos que tenernos son armar una base, trayecto refuerzos y poder plasmarlo adentro de la cancha. Él va imponer su idea de juego y nosotros vamos a dar el máximo para poder ejecutarla”, admitió.

El delantero llegó a Villa Fox desde Estudiantes de Buenos Aires, donde en la temporada pasada jugó 12 encuentros, todos ellos entrando desde el banco de los suplentes. “Fui a Estudiantes que es un gran club y estoy agradecido, me abrió las puertas. Pero no pude sumar muchos minutos y por eso llegamos a un acuerdo para mi salida. Ahora estoy en el CADU y tengo muchas ganas de que sea con éxito este año”, concluyó González.