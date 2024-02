“LAS OLAS SIEMPRE LO MISMO, PERO NINGUNA ES IGUAL”, por Guillermo Rivelis

“Yo sólo quiero saber

cuántos años tiene el mar.

Si el mar es sólo una ola

dividida en muchas más.

O si cada ola tiene

un nombre particular.

O si cada ola tiene

un nombre particular”.

Parte de una bellísima canción de María Teresa del Corral (“Caracol, caracola, caracolai”).

Entre seres humanos cada ola, cada persona, tiene un nombre particular.

Un nombre particular que es una esencia particular, una historia particular, un carácter particular, una forma particular de sentir el placer y el dolor.

Sin embargo somos tratados habitualmente como mar.

Como una sola ola.

Como masa.

Particularmente, por quienes tienen responsabilidades de gobierno (en los distintos poderes y jurisdicciones).

Una sola ola y dividida en muchas más.

Una sola masa, pero desgarrada.

Dividir para reinar.

Con pérdida o desconocimiento del nombre particular.

Especialmente, por desinterés en el nombre particular.

Dicen amarnos.

Amar el mar.

Trabajar denodadamente para transformar o mejorar el mar.

Difícil hacerlo si no se tiene en cuenta el nombre particular.

Dada esa concepción y esa mirada de quienes dirigen o “mandan”, el nombre particular aparece en lugares dolorosos.

Aparece en la desolación del delito.

Y de la violencia social.

Aparece desgarradoramente en el sufrimiento cotidiano de millones de personas.

Aparece ahí donde no miran los que para manejar la masa sólo miran el mar.

Pero, persistente y obcecadamente, cada ola tiene un nombre particular.

La articulación de las olas con sus nombres particulares puede configurar un mar enriquecido de subjetividades, de historias, de diversidades, de caracteres y creatividades.

Es una tarea no hecha.

Y necesaria.

Un primer paso es no sentirse incluido en el ostentoso mar nombrado como “hombres y mujeres de la patria”.

Luego, profundizar cada uno en su propio carácter de ola con un nombre particular.

Porque las olas parecen siempre lo mismo, pero ninguna es igual.

Y entonces, probablemente, en un momento posterior, podremos ser hombres y mujeres de la patria.

Cada uno con su nombre particular.

Articulado cooperativamente con los nombres particulares de millones.

En un mar de colores diversos, sonidos asombrosos, convocantes sabores y profundidad democrática.