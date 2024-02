Confirman dos nuevos casos de Dengue en Campana

Dos nuevos casos autóctonos de Dengue fueron confirmados esta mañana por autoridades de la Secretaría de Salud. Además, señalaron que hay varios casos “sospechosos” que están siendo investigados.

“Los laboratorios están desbordados… las prepagas no cubren el diagnóstico rápido y hay Distritos que están enviando unas 70 muestras por día, por lo cual ha desbordado el sistema público” detalló la Subsecretaria de Salud, Dra. Eleonora Penovi, quien recomendó ante la presencia de síntomas, tomar agua y consultar al médico.

En este contexto, resaltó como signos de alarma, dolor abdominal continuo, sangrado de mucosas, vómitos y fiebre. “Es importante estar alertas. A la fiebre, mucho dolor de cuerpo”, y señaló como acciones paliativas, tomar paracetamol y mucho líquido.

Y en cuanto a lo preventivo, recordó la necesidad de no tener agua estancada, “usar repelente y no dejarse picar por mosquitos”.

Actualmente, el Municipio actúa frente a los casos sospechosos con tratamiento de sostén. Pero las autoridades dejaron evidencia los problemas ocasionados por no contar con las confirmaciones correspondientes, a tiempo: “Hay pacientes que se tratan en instituciones privadas de la zona, que tardan en cargar los casos positivos en el sistema. Eso nos impide realizar acciones de bloqueo porque no lo sabemos. Ya lo hemos denunciado en la provincia”.

Ante los reiterados pedidos de fumigación por parte de la población, Penovi insistió con que dicha acción “sin sacar los recipientes de agua estancada, no sirve. El dengue tiene que ver con el domicilio”.

El Director de Bromatología y Zoonosis, Gonzalo Brutti, volvió a fundamentar la decisión de no fumigar en la Ciudad. “El Aedes Aegipty es un mosquito intradomiciliario, por lo que la fumigación masiva está contraindicada…. El mosquito que está dando vueltas por los espacios públicos, es otro tipo y no transmite esta enfermedad”.

Brutti aseguró que se realizan “descacharrizados de urgencia en esta época del año. Habría que hacer algo más intensivo en la época invernal… en caso de dengue, fumigamos la vivienda de la persona para prevenir contagios desde esa a otra persona, pero no por eso vamos a salir a fumigar la Ciudad porque no tienen ningún sentido…. No es un capricho de la secretaría de Salud o mía, es una metodología adecuada y un manejo adecuado de esta situación”.

Por último, sostuvo que “el mosquito está generando resistencia al veneno. Si nosotros tiramos por tirar, lo único que estamos haciendo es crear más resistencia y tener menos herramientas a futuro”.

Finalmente, la secretaria de salud, Dra. Cecilia Acciardi, explicó que el Aedes Aegypti tiene como hábito picar en las zonas bajas (pies, tobillos) especialmente en horarios de mañana o al atardecer, y reforzó los conceptos anteriormente vertidos por sus colegas.