El secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray explicó que la Municipalidad de Zárate se encuentra aplicando actualmente la ordenanza impositiva del año 2021, por lo tanto, no efectuó ningún tipo de aumento en los últimos meses, hasta tanto sea aprobada la ordenanza impositiva para este 2022.

“Se habla de que la Municipalidad estaba aplicando un incremento en el pago de tasas lo cual no es correcto, no es verdad” comenzó expresando el secretario de Gobierno.

“Al día de hoy lo que ha ocurrido es que los anticipos de enero, febrero y marzo, se tomaron siguiendo el parámetro del año 2021 y para no exceder el tope anual autorizado, comenzaron a disminuir hasta tanto se sancione la nueva ordenanza. Es decir, no es verdad que existió un aumento de tasas y no es verdad que existe una disminución en las mismas por la presentación de un concejal, sino que obedece a un procedimiento que reglamenta el Departamento Ejecutivo en base a cómo se van a ingresar los anticipos” explicó.

Y agregó: “Estamos aplicando la Ordenanza 4778 que es la última aprobada del año 2021. Por ejemplo, determinada propiedad paga un monto específico que es anual y es lo que corresponde al año calendario completo. Ese monto el contribuyente lo va ingresando en forma mensual, lo que se llama anticipo mensual, hasta que llega a ese tope que es el que se fija por ordenanza, que es el tope anual. La forma en la cual ingresan esos anticipos la reglamenta el Poder Ejecutivo, no el Concejo Deliberante”.

“Nos pareció importante salir a aclararlo. No podemos mentirle a la gente poniendo situaciones y arrogándonos victorias que no existen, porque no había ningún problema que resolver al no haber ningún incremento aplicado” puntualizó Arroquigaray, y concluyó: “La Justicia le pidió a la Municipalidad que informe lo que ya informó, por ende, la Justicia no dijo nada al respecto, no hay ninguna resolución judicial. Digamos las cosas como son. No hay ninguna resolución judicial que ponga ningún tope a nada porque no hay ningún aumento que no sea el que está autorizado por la ordenanza del 2021”.