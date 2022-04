Por la 5ta fecha del nivel “B” Damas de la Federación Metropolitana de Voleibol (FMV), las chicas del “ancla” enfrentaron de visitante a Urquiza, el actual puntero de la competencia.

Náutico Zárate obtuvo triunfo en Sub 12 y Sub 14, cayendo en Sub 13, Sub 16, Sub 18 y Sub 21. Con estos resultados, las de la ribera tienen un registro de 16 triunfos y 11 derrotas, sumando 48 puntos y marchando en la 5ta posición. Los elencos del Club Náutico Zárate fueron dirigidos por Nerina García, Stefanía Rodríguez Schatz y Luciano Cianfanelli.

A continuación compartimos la síntesis:

Categoría: Sub 12

Resultados: Urquiza 0 vs 3 Náutico Zárate

Parciales: 9-15, 12-15 y 7-15.

Categoría: Sub 13

Resultados: Urquiza 3 vs 1 Náutico Zárate

Parciales: 15-9, 6-15, 15-13 y 15-9.

Categoría: Sub 14

Resultados: Urquiza 1 vs 3 Náutico Zárate

Parciales: 25-23, 19-25, 20-25 y 11-25.

Categoría: Sub 16

Resultados: Urquiza 3 vs 1 Náutico Zárate

Parciales: 25-23, 25-22, 23-25 y 25-23.

Categoría: Sub 18

Resultados: Urquiza 3 vs 0 Náutico Zárate

Parciales: 25-9, 25-20 y 25-21.

Categoría: Sub 21

Resultados: Urquiza 3 vs 0 Náutico Zárate

Parciales: 25-17, 26-24 y 27-25.

Debido al fin de semana largo por pascuas, los combinados de la ribera verán acción el sábado 23 de local en el “Jorge O. Giovagnoli” cuando reciban la visita de La Matanza. Los encuentros se jugarán en los siguientes horarios: Sub 12 (09.00hs), Sub 13 (10.00hs), Sub 14 (11.00hs), Sub 16 (12.30hs), Sub 18 (14.00hs) y Sub 21 (16.00hs).