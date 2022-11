Él es sinónimo de Defensores Unidos. Él es la historia viva del club. Él nació en Zárate, se crió con la camiseta celeste, esa misma con la que soñó jugar pero que nunca se imaginó que iba a conseguir todo lo que construyó en su larga y rica carrera. Javier Velázquez ratificó este domingo su condición de jugador más importante del CADU: fue la cara del ascenso a la Primera Nacional, luego de la victoria en el global de la final del Reducido de la B frente a Villa San Carlos.

Ni él lo puede creer. No puede creer todo lo que logró en la institución que formó y tampoco que haya podido llevarlo a la segunda categoría del fútbol argentino, algo inédito en los 108 años de vida. Con 38 pirulos, el delantero es la historia viva del Celeste y ahora escribió una nueva página dorada. “Todavía no caímos de lo que logramos, somos un club humilde, con una ciudad que está detrás nuestro. Es incomparable las sensaciones que tenemos, no se pueden describir”, contó una vez terminado el duelo contra La Villa en cancha de Gimnasia.

Desde pibito, Javier demostró las cualidades que luego potenció con el correr del tiempo. Nacido bien cerquita de Villa Fox, debutó a los 16 cuando Defensores se encontraba intentado salir de la D. Y a medida que fue creciendo, el club lo también lo hizo. Fueron a la par, como una historia de amor de película. Interminable. Inoxidable.

Sus goles comenzaron a llamar la atención, a tal punto que en 2009 llegó a Racing, donde disputó un puñado de partidos y se dio el lujo de jugar en la elite del fútbol argentino y en uno de los equipos grandes del país. Y pese a que pasó por Independiente Rivadavia, Instituto, Talleres de Córdoba, Almirante Brown y San Telmo, entre otros, él siempre se inclinó por volver a su lugar en el mundo: Zárate.

Tuvo cuatro períodos en el CADU, en los que logró subir tres veces. ¿El más importante? El último, claro. “Es un sueño volver y conseguir esto. Siempre con las mismas ganas. Cuando uno se propone los sueños, trabaja duro y tiene estos compañeros, todo es más fácil”, indicó, emocionado, el goleador histórico poco antes de ser el encargado de levantar la copa de campeón.

Y agregó: “Pocos confiaban en nosotros y nosotros sabíamos que con Dios lo íbamos a lograr. Quiero agradecer a la familia, al plantel. Esto es algo que no nos vamos a olvidar nunca. Zárate va a ser una fiesta”.

SUS OTROS ASCENSOS

Velázquez se transformó en un talismán. Y no sólo en CADU, si no en los diferentes clubes en los que jugó. Es que ascendió en siete oportunidades: a la C con CADU en 2008, al Nacional con Talleres en 2015, a Primera con la T en 2016, a la B con Defensores Unidos en 2018, a la PN con Almirante Brown en 2020 (integró el plantel y se fue luego del primer semestre) y a la PN con San Telmo en 2020.

EL OTRO PREMIO

Tras ser el ganador del Reducido de la Primera B, Defensores Unidos de Zárate se quedó con el último pasaje que otorga la categoría a la próxima edición de la Copa Argentina. El Celeste se enfrentará a Godoy Cruz en los 32avos. de final de la competencia federal.