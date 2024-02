"Javier Milei y Lali Espósito. Desplazamientos y condensaciones" por Guillermo Rivelis

En psicoanálisis, y según las definiciones del “Diccionario de Psicoanálisis” escrito por Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, bajo la dirección de Daniel Lagache, leemos:

“DESPLAZAMIENTO

Consiste en que el acento, el interés, la intensidad de una representación psíquica puede desprenderse de esta para pasar a otras representaciones poco intensas aunque ligadas a la primera por una cadena asociativa”.

“CONDENSACIÓN

Una representación psíquica única representa por sí sola varias cadenas asociativas, en la intersección de las cuales se encuentra. Desde el punto de vista económico [economía psíquica] se encuentran catectizadas [cargadas] de energías que, unidas a estas diferentes cadenas se suman sobre ellas”.

Podemos decir que más de un desplazamiento concurren a una misma representación, configurando de esa manera una condensación.

Las representaciones psíquicas de las cuales originalmente partieron las energías quedan “reprimidas”, es decir por fuera del procesamiento psíquico consciente y desconocidas por este.

En tal sentido, y más allá del estricto funcionamiento inconsciente de la cosa o por cierto manejo manipulatorio de la misma, ocurre que Lali Espósito queda ocupando un lugar de condensación del cual el Presidente habla como si ella (ese) fuera el problema.

Puede, entonces, no hablar de la desesperante situación económica de los argentinos, de los aumentos en los combustibles y medios de transporte, entre tantos otros problemas graves.

Este punto de condensación, Lali Espósito, permite que quien gobierna no dé explicaciones acerca de las situaciones acuciantes que vivimos a diario.

El juego de palabra descalificatorio con el apellido de la cantante no me parece un juego y tampoco me atribuyo el lugar que corresponde para hacer el análisis de ese especie de “chiste” en particular (Freud: “El chiste y su relación con lo inconsciente”).

El hecho de que Lali Espósito haya participado de un espectáculo popular parece ser la vía asociativa que da lugar a desplazamientos y condensación.

Es importante el centro y ataque que se hace sobre la cantante que es a su vez representante del arte y la cultura argentina en general.

Y considero de suma importancia todo lo que queda eludido, y que constituye el drama cotidiano de quienes habitamos esta tierra.

Todo de lo que no se habla.

Todo lo que parece no formar parte de la agenda cotidiana de quienes dirigen los destinos de la Nación.

Lali Espósito parece haber aceptado ese lugar en que fue puesta y se ha manejado con sinceridad, inteligencia y valentía.

Sólo una cosa, importante también, quisiera señalar de su última respuesta, clara, simpática y contundente al Presidente.

Lali Espósito señala que, siendo muy joven, trabaja desde hace veintidós años.

Que trabajar es lo que sabe hacer.

Que con mucha alegría y emoción pudo comprar una propiedad para sus padres y, luego, también para ella.

Fundamenta con razón el valor de lo que tiene, el esfuerzo en que eso se sustenta y la limpieza de su trayectoria.

Todo respetable y admirable.

Sólo que tenemos que saber, y no deprimirnos por eso y no sentirnos personalmente fracasados y culposos, los millones de argentinos que trabajamos hace veintidós años o muchos más y que no hemos conseguido en lo económico una mínima parte de lo que ha conseguido Lali Espósito.

Seguramente, se trata de diferencia de “nichos” de actividad y no de capacidad cualitativa ni cuantitativa de trabajo, ni de esfuerzos realizados.

Sin ser Lali Espósito (a quien apoyo en su intervención) con los grandes esfuerzos que hemos realizado, con la entrega a formar parte de sucesivos proyectos que anunciaron mejoras, por haber sido honestos y generosos en la entrega, tenemos el derecho y, tal vez, el deber de preguntar y reclamar sobre lo que no se habla, pero que sucede.

Y sucede poniendo en serio riesgo la vida de los habitantes y de la Nación.

