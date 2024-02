El intendente Matzkin en Toyota: “Queremos ver que la industria crezca, por eso apostamos por la eliminación de cinco tasas municipales”

El intendente Marcelo Matzkin participó hoy de la inauguración de la extensión de la planta de Toyota Argentina en Zárate. Ante la presencia de autoridades de la automotriz y el gobernador Axel Kicillof, hizo hincapié en los beneficios fiscales que se impulsan desde el comienzo de su gestión para favorecer a la producción.

Durante la mañana del viernes Toyota realizó la inauguración del sector de su planta en Zárate, de la que participaron el intendente Marcelo Matzkin, el gobernado de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, el presidente de Toyota Argentina Gustavo Salinas y el embajador de Japón Hiroshi Yamauchi.

Invitado a dar unas palabras Matzkin destacó la importancia para el partido de Zárate de esta inversión llevada adelante por la automotriz japonesa: “para nosotros, cada vez que vemos que Toyota crece, crece el Municipio, y tengo la firme convicción de que tenemos que trabajar cada día para que la industria automotriz y Toyota pueda crecer en nuestro Municipio”.

“Soy de los convencidos de que no podemos esperar que el privado asuma el costo y el Estado tenga solamente los beneficios de cuando le va bien. Por eso encaramos un proceso que empezamos hace dos meses y que vamos a fortalecer, porque queremos volver a esta planta con la inauguración de otra expansión más. Queremos ver que la industria crezca, por eso apostamos de entrada por la eliminación de cinco tasas municipales, queremos ser socios no sólo en los beneficios, sino también en la apuesta del privado cuando quiere invertir” dijo el intendente en alusión a las primeras medidas tomadas desde el inicio de su gestión, y agregó “por eso en estos momentos que no son fáciles, tampoco es fácil encontrar un municipio que resigne cobrar derecho de habilitación, tasas y derecho de construcción, sabiendo que podemos recaudar mucho, pero también somos conscientes de que tenemos que de una vez por todas mirar a largo plazo el crecimiento de la industria”.

Matzkin expresó también su intención de que más industrias del rubro automotriz se instalen en el Partido de Zárate, “en un mes vamos a presentar un esquema de promoción industrial para la industria automotriz, porque queremos que más autopartistas se radiquen en nuestro municipio”.

“Estamos convencidos de que cada vez que un privado progresa, progresa el Estado también; y cada vez que un privado invierte, hay más trabajo. Por eso cuenten con nosotros, no en busca de una foto, no en busca de una frase, sino en busca de poder construir a largo plazo un municipio que sea líder en producción automotriz” sentenció el intendente Marcelo Matzkin.