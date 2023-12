"HUMANISMO. HUMANIDAD" por Guillermo Rivelis

El humanismo es una filosofía de vida democrática y ética, que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas.

El humanismo reconoce el valor de la humanidad, su capacidad constructiva, su sensibilidad e inteligencia y la posibilidad de generar acciones personales y acciones conjuntas que puedan mejorar a partir de una situación dada la vida individual y comunitaria.

George Steiner (Francia, 1929 - Inglaterra, 2002) en “Lenguaje y silencio” advierte seriamente.

Escribe:

“La nuestra no es una época corriente. Se esfuerza bajo la tensión de lo inhumano expresado en una escala de magnitud y de horror singulares; y no está lejos la posibilidad de la catástrofe”.

Más adelante:

“Somos cómplices de los que nos deja indiferentes”.

Y luego:

“Un humanismo neutral es o una pedantería o un preludio de lo inhumano”.

El humanismo, que reconoce la importancia del ser humano y de las comunidades humanas, debería constituirse en el límite de cualquier acción generada por los gobiernos de los Estados en ejercicio del poder.

Alta cantidad de personas pobres e indigentes implica una vulneración de lo humano y de sus derechos elementales.

Derecho a un trabajo que realizado con dignidad y honestidad dé lugar a una vida económicamente confortable.

Derecho al acceso a la salud, la educación y las producciones culturales.

Derecho a una vivienda acogedora.

Derecho a un medio ambiente limpio.

Derecho a la libertad personal y a la posibilidad de decidir, en tanto no se perjudique a otro u otros.

Teorías económicas, doctrinas políticas, esquemas de gobierno que afecten estas condiciones básicas de humanidad se convierten en inhumanas.

Más allá de las ideologías o las pertenencias partidarias de quienes las sustenten.

Los seres humanos no somos o no deberíamos ser objetos de investigación y puesta a prueba de planteos.

Muy especialmente, no sin el consentimiento de los seres humanos a quienes se supone se les informará fehacientemente en qué consisten esas pruebas y qué lugar tendrán en ellas los seres humanos.

La situación actual y las situaciones anteriores en nuestro país ponen y han puesto en riesgo cierto límite de lo humano.

La profundización de esa tendencia confirma la advertencia de George Steiner respecto de la no lejanía de la posibilidad de la catástrofe.

Quienes nos sentimos humanistas, en el marco conceptual y práctico democrático, no violento, pacifico, abierto al diálogo no deberíamos haber sido y no deberíamos ser neutrales.

No deberíamos ser indiferentes.

No deberíamos ser cómplices.

Tenemos la obligación de hablar, advertir, decir, respetar el superior contrato social dado en la Constitución Nacional, bregar por la paz, la no violencia de cualquier tipo, sostener sin cesar la necesidad del respeto de las condiciones humanas y comprometernos con la supervivencia, desarrollo y mejoramiento de la especie a la que pertenecemos.