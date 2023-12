Eventos de Año Nuevo: “Hoy no se encuentran habilitados en forma definitiva” explicó el intendente Marcelo Matzkin

El intendente Marcelo Matzkin brindó este jueves una conferencia de prensa donde explicó cuál es la situación de los eventos organizados por terceros con motivo de los festejos de Año Nuevo.

El Jefe Comunal manifestó la intención por parte del Municipio de otorgar una pre habilitación a todos aquellos organizadores que cumplan con todos los requisitos en materia de seguridad necesarios y establecidos por la Ordenanza Nº 4104.

En el caso de aquellos previstos para Navidad explicó que se recibieron pedidos para el desarrollo de eventos, pero ninguno de ellos cumplió con los requisitos, con lo cual no fueron habilitados.

En el caso de Fin de Año, aclaró que actualmente hay dos solicitudes en curso. Una de ellas desistió porque no cumple con los requisitos, y otra que continuó con el pedido de habilitación: “Hoy se emitió la pre autorización municipal y le queda cumplimentar requisitos que no son de manejo municipal, que es obtener el certificado del Registro de Actividades Nocturnas de la Provincia de Bs. As., tener el certificado final antisiniestral emitido por Bomberos de la Policía de la Provincia, y la inscripción en el REBA para poder hacer venta de bebidas alcohólicas. Esos tres requisitos son los que hoy quedaron los organizadores en condiciones de tramitar ante la Provincia de Buenos Aires. Los organizadores tienen plazo hasta para cumplir con el RAN (Registro de Actividades Nocturnas) y el REBA hasta el sábado a las 12 del mediodía, y el certificado final antisiniestral hasta 12 horas antes de que empiece el evento el domingo, porque se hace una vez montado toda la estructura al día del evento”.

“Hoy el evento no se encuentra autorizado en su totalidad, porque la autorización final es cuando traen al municipio todas las habilitaciones provinciales, que hoy no están y las pueden tener, pero no depende del municipio”, agregó Matzkin.

Asimismo, el intendente expresó: “Si no están, el sábado la fiesta no se va a autorizar porque no estamos en condiciones de montar un operativo de seguridad, de tránsito y sanitario. Tenemos que siempre prever la seguridad. Nosotros no somos responsables que se haya iniciado el trámite pocos días antes del evento, no es verdad que la culpa es de un cambio de gobierno. La realidad es que uno no puede presentar requisitos para una fiesta un jueves 28 de diciembre para un evento para hacerse el 31. Le pusimos toda la buena voluntad, se analizó todo en tiempo récord, pero nosotros no somos responsables de que se presenten tarde las cosas. El año que viene vamos a mandar un proyecto de ordenanza que toda fiesta única de fin de año tiene que ser habilita tres meses antes. Tenemos que cuidar la nocturnidad”, remarcó.

Por otro lado, enfatizó: “Nosotros pedimos lo que marca la ordenanza. Después, si hay alguna modificación en cuanto a la capacidad, no es el municipio que lo determina. Son los Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires quienes determinan el factor ocupacional que establecen cuántas personas pueden ir, no es el municipio”.

Por último, agregó: “No nos hacemos responsables ante la venta ilegal de entrada de un evento no autorizado. Son los organizadores quienes tendrán que responder. Si el evento no cumple con los requisitos de la provincia de Buenos Aires, no se va a hacer. No lo vamos a permitir”.